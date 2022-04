Ostatnia fotografia, jaką Adrianna Biedrzyńska zamieściła na Instagramie, musiała bardzo przykuć uwagę jej fanów. To zdjęcie sprzed wielu lat, na którym aktorka pozuje z ikoną francuskiego kina, Alainem Delonem . Gwiazdor obejmuje ją w pasie i patrzy się z uśmiechem w jej stronę.

"Tak. To młody Alain Delon i młoda Ada. 1999 rok. Miałam ten zaszczyt poznać, porozmawiać, pojeść, popić dobre wino nie jeden raz z tym ukochanym, przepięknym mężczyzną, legendą kina... Chyba większość moich rówieśniczek kochało się w tym pełnym wdzięku, klasy, uroku, cudownym aktorze" - opowiedziała o swoich doświadczeniach z tym dżentelmenem.

Reklama

Instagram Post

Prawdopodobnie fotografia została wykonana podczas gali Telekamer 1999, na której Delon odebrał specjalną nagrodę przyznawaną przed redakcję "Tele Tygodnia".

Adrianna Biedrzyńska zwolenniczką eutanazji

Po tym wstępie aktorka przeszła do tematu eutanazji. Skłoniły ją do tego pojawiające się w mediach spekulacje, że Alain Delon rzekomo chce tym sposobem zakończyć swoje życie. "Co prawda podobno młodszy syn [Delona, Alain-Fabien - przyp. red.] zdementował plotki, ale pomysł zacny. Niech każdy decyduje za siebie, co i kiedy ma robić. Starość kiepsko jest wymyślona... Nie chcę, żebym była kiedyś ciężarem dla najbliższych, nie chcę, żeby mi za przeproszeniem ktoś musiał tył** podcierać, poza tym, niech każdy zajmie się sobą i robi to, co za stosowne uważa... Niech każdy zajmie się swoim życiem i nic nikomu do tego" - stwierdziła Biedrzyńska.

Adrianna Biedrzyńska: Gwiazda lat 80. 1 / 6 W czwartek, 30 marca, 55. urodziny obchodzi Adrianna Biedrzyńska. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, laureatką Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego, Wiktora oraz Złotej Kaczki. Źródło: East News/POLFILM udostępnij

"Jeżeli to prawda, absolutnie rozumiem Alaina Delona... Nie zawsze chce się żyć! To co... pakować walizki i do Szwajcarii... Tam jest na to przyzwolenie" - stwierdziła ta aktorka, która 30 marca skończyła 60 lat. W Szwajcarii od lat mieszka Delon. Natomiast w Polsce, tak jak i we Francji, skąd pochodzi aktor, eutanazja jest zabroniona.

Syn Alaina Delona: Zostawcie go w spokoju!

Alain-Fabien, młodszy syn artysty wyjaśnił na swoim profilu instagramowym, że jego ojciec opowiada się za prawem do eutanazji, jednak nie ma zamiaru żegnać się teraz z życiem. Zamieszenie wzięło się z wywiadu udzielonego przez pierworodnego Delona, Anthony’ego, francuskiej stacji radiowej RTL - jego słowa odnoszące się do 2019 r., kiedy to Delon trafił do szpitala po ciężkim udarze, miały zostać wyrwane z kontekstu.

"Jest ogromna różnica między 'Synu, gdybym zapadł w śpiączkę, chcę, abyście mnie odłączyli', a waszym fejknjusowym g*****: 'Żądam eutanazji i pożegnałem się już z rodziną'" - napisał Alain-Fabien. "Zostawicie go w spokoju. Niech mój staruszek spokojnie przeżyje swoje życie" - zaapelował do mediów, grożąc też konsekwencjami prawnymi wobec mediów fabrykujących nieprawdziwe informacje.

Skandalista Alain Delon 1 / 12 Dzieciństwa i młodości Delona nie można określić mianem "spokojnych". Aktor urodził się w miejscowości Sceaux. Jego rodzice rozwiedli się kilka lat po przyjściu na świat Delona, który od tamtej pory był wychowywany albo w rodzinach zastępczych, albo przez jednego z rodziców. Jako młody chłopak sprawiał spore problemy wychowawcze, dlatego aby "utemperować" młodego człowieka, jego opiekunowie wysłali go do kilku szkół z internatem. Mimo dobrych chęci, pomysł okazał się chybiony, a Delon ze wszystkich placówek został usunięty dyscyplinarnie. Źródło: Getty Images Autor: Silver Screen Collection udostępnij

Zobacz również:

Alain Delon żegna się ze światem. Wzruszające słowa

Cary Fukanaga: Reżyser "Bonda" w Ukrainie. "To jest prawdziwe"

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej