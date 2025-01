Film skupia się na wyprawę czarodziejki Gray Alys (Jovovich), która wraz z przewodnikiem Boyce'em (Bautista) udaje się do tytułowej Krainy Zaginionych. Wszystko za sprawą królowej, która pragnie zdobyć zdolność zmiennokształtności. Monarchini nie spodziewa się, jak wielka będzie cena za jej życzenie.

"In the Lost Lands". Twórcy

Reżyserem "In the Lost Lands" jest Paul W.S. Anderson, twórca serii "Resident Evil". Scenariusz napisał wspólnie z Constantin Werner na podstawie opowiadania George'a R.R. Martina. "Stworzyliśmy film o unikalnym stylu wizualnym i narracji, który wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, by opowiedzieć historię, jakiej do tej pory nie było" - zapowiadał Anderson.

Zdjęcia do filmu powstały w położonym pod Krakowem Alvernia Studios na przełomie 2022 i 2023 roku. Obok Bautisty i Jovovich zobaczymy między innymi Sebastiana Stankiewicza, Jacka Dzisiewicza, Kamilę Klamut, Pawła Wysockiego, Jana Kowalewskiego i Tomasza Cymermana.

"In the Lost Lands" trafi do amerykańskich kin 28 lutego 2025 roku.