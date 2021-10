Do sieci trafiło kilkunastominutowe nagranie ze spotkania, które opublikował portal swidnica24.pl. W czasie rozmowy Adam Ferency sprawiał wrażenie pijanego. Takie sugestie wygłaszali sami uczestnicy, którzy brali udział w spotkaniu. Aktor powtarzał na przykład wspomnienia, a publiczność upomniała go, że "to już było".



Gdy Adam Ferency został zapytany o to, czego oczekuje od teatru, odpowiedział: "Mnie się zdaje, żeby... Żeby... Mnie się zdaje, żeby naprawdę nie głosować na Kaczyńskiego. Przepraszam, jeśli kogoś ranię. Nie głosujcie na Kaczyńskiego, błagam was!" - powiedział.

Adam Ferrency na spotkaniu z fanami był pod wpływem alkoholu

Kiedy ktoś z publiczności zwrócił mu uwagę, że miał mówić o sobie, a nie o polityce, powiedział: "Ale ja nie chcę o sobie opowiadać. Przecież ja nie obrażam... Nie głosujcie na Kaczyńskiego i tyle!" - powtarzał, a później dodał: "No dobrze, ja chcę opowiadać o sobie, tylko się trochę wstydzę oczywiście".



"Jestem smutnym facetem. Uważam, że życie jest złe, a ludzie są okropni. Ja nie wierzę w Boga, wiecie? No i co mam zrobić? Okropnie się czuję. Nie wierzę w Boga, w związku z tym myślę sobie 'jak tu żyć?' Powiem wam tak: można żyć bez wiary w Boga, tak żeby kochać ludzi. Ale ja nie lubię ludzi. Wiecie?"- powiedział później Adam Ferency.

"Fakt, byłem nietrzeźwy. Bardzo tego żałuję. To był przypadek. Ta sytuacja nie powinna się zdarzyć. Ale tak się czasami zdarza" - powiedział Ferency w rozmowie z portalem Onet.pl.



