Na "Nie czas umierać" czekaliśmy ciągnące się w nieskończoność sześć lat (tyle minęło od premiery "Spectre"). Pierwotna premiera planowana na listopad 2019 roku przesunęła się zarówno z powodów produkcyjnych (zmiana reżysera), jak i tych niezależnych od twórców (pandemia). Wszystko wskazuje jednak na to, że warto było czekać. Krytycy chwalą film, a analitycy przewidują, że tylko w pierwszy weekend w kinach zarobi co najmniej 90 milionów dolarów.



W "Nie czas umierać" zastajemy Bonda na "romantycznych wakacjach". Agent 007 zaszył się w urokliwej włoskiej miejscowości wraz z ukochaną Madeleine (Léa Seydoux) i wcale nie wygląda na spragnionego powrotu do służby. Zmienia się to dopiero, gdy ktoś próbuje dokonać zamachu na jego życie. Bond posądza o zdradę swoją miłość i w samotności postanawia wyśledzić złoczyńców. Trop prowadzi od starych znajomych z MI6, przez dawnych wrogów ze Spectre na czele z Blofeldem (Christopher Waltz), aż do tajemniczego przestępcy w białej masce - Safina (Rami Malek), który zagraża światu, wykradając zabójczą biologiczną broń. Oczywiście, tylko 007 jest w stanie pokrzyżować mu szyki.



W piątek do kin wchodzi także głośny dramat "Człowiek, który sprzedał swoją skórę". Obraz, który wyreżyserowała Tunezyjka Kaouther Ben Hania - inspiracją stała się dla niej działalność kontrowersyjnego artysty konceptualnego Wima Delvoye'a - był nominowany do Oscara 2021 w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Z ogarniętej wojną Syrii Sam Ali ucieka do Libanu. Jego celem jest Paryż, chce się tam przedostać i żyć ze swoją ukochaną Abeer, którą rodzice zmuszają do ślubu z innym mężczyzną. Przepustką do Europy jest udział w niekonwencjonalnym projekcie artystycznym. Na plecach Sama zostaje wytatuowane jego marzenie - wiza Schengen. Czy zamiana w cenne dzieło sztuki przyniesie Samowi upragnioną swobodę i wolność? Jakie są granice wypowiedzi artystycznej?

Kolejną z premier jest francuski dramat "Gagarine" Fanny Liatard i Jeremy'ego Trouilha, debiut, który "sięga gwiazd". 16-letni Youri spędził całe życie w Gagarine Towers, rozległym, paryskim kompleksie mieszkaniowym, będącym architektoniczną pozostałością po dawnej fascynacji komunizmem. Kiedy plany rozbiórki bloku i eksmisji jego społeczności stają się rzeczywistością, Youri postanawia stawić temu opór. Wraz ze swoimi przyjaciółmi, Dianą i Houssamem, rozpoczyna misję uratowania Gagarine - ich cennego, pełnego wspólnych przeżyć azylu - przekształcając go we własny "statek kosmiczny"...

Dokumentalna "Gunda", sensacja zeszłorocznego festiwalu w Berlinie, to więcej niż film. To intymne spotkanie z istotami, które żyją obok nas. To wyraz solidarności ze zwierzętami, świadectwo troski, prośba o wybaczenie, dyskretny apel do naszej wrażliwości. A wreszcie czyste kino, uzdrawiający eliksir, jak mówi zachwycony dziełem Wiktora Kossakowskiego reżyser Paul Thomas Anderson. Tytułowa świnia mieszka na farmie i właśnie została mamą gromadki prosiąt. Kamera Kossakowskiego obserwuje z bliska pierwsze tygodnie ich życia: niezgrabne wspinaczki po potężnym ciele matki, by sięgnąć do pełnego mleka sutka; przepychanki przy śniadaniu i radosne taplaniny w błocie. Kamera pracuje na wysokości zwierzęcych oczu, więc i my przyjmujemy perspektywę prosiaków i ich mamy, a z czasem także krów i kur, które Kossakowski również filmuje.



Animacja "Rodzinka rządzi" to kontynuacja nominowanej do Oscara przebojowej komedii "Dzieciak rządzi", która zarobiła na całym świecie ponad 500 milionów dolarów. Bracia Templeton - Tim i jego mały braciszek , Ted - stali się dorośli i oddalili się od siebie. Tim ma teraz żonę i jest ojcem. Ted jest prezesem funduszu hedgingowego. Tim i jego żona, Carol (żywicielka rodziny), mieszkają na przedmieściach ze swoją super-inteligentną 7-letnią córką Tabithą i uroczą, małą Tiną. Tabitha ubóstwia swojego wuja Teda i chce stać się taki jak on. Mała Tina ujawnia, że jest - ta-da! - tajną agentką BabyCorp z misją odkrycia mrocznych sekretów szkoły Tabithy i jej tajemniczego założyciela, dr. Erwina Armstronga. Dzięki niej bracia Templeton zjednoczą się w nieoczekiwany sposób i odkryją, co naprawdę ma znaczenie.

Religijna "Fatima" to poruszająca opowieść o objawieniach, które zafascynowały miliony chrześcijan. Jest rok 1917. Świat pogrążony jest w mrokach I wojny światowej. Do tytułowej portugalskiej wioski, podobnie jak do tysięcy miejscowości w całej Europie, płyną dramatyczne wieści o tysiącach zabitych. Do domów wracają okaleczeni i pozbawieni nadziei weterani. W takich chwilach łatwo o zwątpienie i załamanie. Właśnie w takich okolicznościach troje dzieci z Fatimy doświadcza niezwykłego spotkania. Ich oczom ukazuje się Matka Boża, by przekazać im przepowiednie dla świata. Relacje dzieci z tego wydarzenia spotykają się z wielkim sceptycyzmem zarówno osób świeckich, jak i przedstawicieli Kościoła. Nikt nie traktuje poważnie dziecięcych opowieści. A jednak wieść o cudownych wydarzeniach w Fatimie roznosi się coraz dalej. Tysiące pielgrzymów przybywają do wioski, a cud fatimski zaczyna odmieniać ich losy, wywierając przemożny wpływ także na instytucję Kościoła i na cały świat.



"Viggo i gadająca gęś" to holenderski film familijny o sile przyjaźni i magii natury. Tytułowy bohater jest nastoletnim chłopcem, który woli żyć w fikcyjnym świecie. Całe dnie spędza grając w ulubioną grę. Pewnego dnia, ku zaskoczeniu chłopca, na jego balkonie ląduje gęś. Okazuje się, że potrafi ona mówić ludzkim językiem. Bardzo chce dogonić swoją rodzinę, ale niestety nie może odlecieć, bo złamała skrzydło. Viggo musi pomóc nowo poznanemu przyjacielowi. Razem wyruszają w cudowną, kolorową i fantastyczną podróż, która okazuje się o wiele trudniejsza niż Viggo sobie wyobrażał.