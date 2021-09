Ridley Scott nakręci "Gladiatora 2". Co ze scenariuszem?

Wiadomości

Sprawa kontynuacji głośnego "Gladiatora" powraca od lat, ale do tej pory trudno było jednak traktować możliwość powstania takiego filmu inaczej niż jako pobożne życzenie. Teraz to się zmieniło. Ridley Scott zdradził właśnie, że scenariusz "Gladiatora 2" jest właśnie w trakcie pisania i będzie gotowy do realizacji po zakończeniu zdjęć do filmu "Kitbag" poświęconego postaci Napoleona Bonaparte.

Ridley Scott w 1999 roku na planie oryginalnego "Gladiatora" /Ken Goff /Getty Images