Abel Korzeniowski w Krakowie: Koncert 13 grudnia w ICE

Abel Korzeniowski to polski kompozytor, który od lat pracuje z powodzeniem w Hollywood. Jest laureatem Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA, za swoją muzykę był nominowany do Złotych Globów i nagrody Emmy.

Artysta pojawi się 13 grudnia w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie na koncercie "Penderecki Korzeniowski". Tego dnia obędzie się Wielka Gala na finał roku jubileuszowego 30-lecia Sinfonietty Cracovii. W koncercie wezmą udział: Szymon Nehring - fortepian, Andrzej Ciepliński - klarnet, Katarzyna Tomala-Jedynak - dyrygentka, Abel Korzeniowski - dyrygent oraz oczywiście muzycy Sinfonietty Cracovii.

Podczas koncertu zostaną wykonane dzieła Krzysztofa Pendereckiego: "Sinfonietta no. 2", "Trzy utwory w dawnym stylu" oraz "Chaconne (in Memoria del Giovanni Paolo II)". Publiczność w ICE usłyszy również "Unexpected Gravity of Green Flowers", czyli "Nieoczekiwane ciążenie zielonych kwiatów" - utwór, który specjalnie dla Sinfonietty Cracovii skomponował Abel Korzeniowski.

Nie zabraknie suit z filmów "Samotny mężczyzna", "Zwierzęta nocy", "W.E. Królewski Romans", "Emily" oraz "Till".

"Powroty do Krakowa są bardzo emocjonalne. Odnajdywanie miejsc z dzieciństwa, z lat studenckich, spotykanie przyjaciół - to są wielkie przeżycia. To wielka radość widzieć, jak Kraków się rozwija" - mówił przed laty Abel Korzeniowski w jednym z wywiadów.

Abel Korzeniowski: Polski kompozytor w Hollywood

Abel Korzeniowski ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie. Jego mistrzem był Krzysztof Penderecki. Jeszcze będąc w Polsce skomponował muzykę do filmów Jerzego Stuhra "Duże zwierzę" (2005, nagroda za najlepszą muzykę na festiwalu w Gdyni) oraz "Pogoda na jutro" (2005). Jest również autorem muzyki do filmu "Anioł w Krakowie" .

Od 2006 roku kompozytor realizuje swoje marzenia w Los Angeles. Jest twórcą muzyki do takich produkcji, jak "Samotny mężczyzna" (2009) i "Zwierzęta nocy" (2016) Toma Forda, "W.E. Królewski romans" Madonny, "Romeo i Julia" Carlo Carlei, "Emily" (2022), "Till" (2022) czy "Watchers" (2024).



Artysta ma na koncie także muzykę do serialu "Dom grozy", za którą otrzymał nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA. Polak kilkakrotnie był nominowany do Złotych Globów i do nagrody Emmy.