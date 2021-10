Był to drugi udany komercyjny lot tej rakiety. Po odłączeniu się od kapsuły z pasażerami New Shepard samodzielnie powróciła do portu kosmicznego Blue Origin w Teksasie. Udane lądowanie zaliczyła też kapsuła z kanadyjskim aktorem i trzema innymi pasażerami.

Lot trwał ok. 10 minut, a pasażerowie spędzili w stanie nieważkości około trzech minut.





William Shatner: Gwiazdor "Star Trek"

Gdyby spojrzeć wstecz na karierę Williama Shatnera, to bez cienia przesady można byłoby stwierdzić, że widzowie kojarzą go przede wszystkim z rolą kapitana Jamesa T. Kirka w serialu i filmach z serii "Star Trek". Nie będzie też przesadą stwierdzenie, że to właśnie ta kreacja aktorska sprawiła, że Shatner przeszedł do historii telewizji i kina. Tym bardziej zaskakujące jest wyznanie aktora, który ujawnił, że nie widział ani jednego swojego występu w serialu. A filmów z serii "Star Trek" też unikał.

"Nigdy nie oglądałem 'Star Treka'. Jest wiele odcinków, których nie znam. Jest kilka filmów, których nie znam. Jest to dla mnie zbyt bolesne. Nie podoba mi się, co robię. Nie podoba mi się, jak wyglądam" - wyznał 90-letni aktor w wywiadzie dla magazynu "People". Jest jednak jeden film z kultowej serii, który William Shatner obejrzał. To "Star Trek V: Ostateczna granica", którego był reżyserem. "Reżyserowałem ten film, więc musiałem go obejrzeć" - powiedział.



W tym samym wywiadzie William Shatner odniósł się do popularności cyklu "Star Trek" i tego, dlaczego seria wciąż ma wiernych fanów, którzy oglądają kolejne produkcje z tej serii. W ubiegłym roku swoją premierę miał następny "startrekowy" serial: "Star Trek: Picard". Zdaniem aktora widzowie szukają w "Star Treku" pocieszenia.



"Jesteśmy na skraju wyginięcia. Sami się zatruwamy. Ziemia przetrwa, a ten niewielki nowotwór, ludzkość, która na niej żyje, zginie w ten sam sposób, jak giną zarazki za sprawą gorączki. Matka Ziemia się nas pozbędzie, bo jesteśmy zarazą. A wcale nie musimy nią być. Spokojnie możemy połączyć się z resztą życia, które dotarło tu do Ziemi" - stwierdził filozoficznie aktor.

