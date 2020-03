William Shatner: Końskie nasienie w ramach ugody rozwodowej

William Shatner, znany z roli kapitana Kirka w serialu "Star Trek", niedawno po 18 latach małżeństwa rozwiódł się z Elizabeth Martin. Oboje prowadzili hodowlę koni. W ramach ugody rozwodowej aktor otrzyma nasienie ogierów, które trafiły w ramach podziału majątku do jego byłej żony.

William Shatner z byłą żoną Elizabeth /MICHAEL NELSON /PAP/EPA

William Shatner i Elizabeth Martin wzięli ślub w 2001 r. Dla niego to było czwarte małżeństwo, dla niej drugie. Nie mieli dzieci, mieli za to wspólną pasję - konie. Elizabeth z zawodu jest trenerką tych zwierząt i zaraziła pasją Williama. Hodowla Shatnerów liczyła cztery konie. I to właśnie ta hodowla stała się przedmiotem sporu, gdy w styczniu małżonkowie się rozwodzili.

Reklama

Podczas podziału majątku aktor i jego żona ustalili, że każde z nich dostanie po dwa konie. Ale Shatner walczył o coś jeszcze - o prawo do korzystania z nasienia dwóch ogierów, które trafiły pod opiekę Elizabeth.

Teraz para zawarła ugodę, na mocy której aktor dostanie to, o co walczył. W zamian zgodził się na to, by Elizabeth mogła odwiedzać jego dwa konie oraz grób swojego pierwszego męża. Grób znajduje się na ranczu, które podczas podziału majątku sąd przyznał Shatnerowi. Ona z kolei ona otrzymała ich domu w Malibu i w Kentucky.

Co ciekawe, wielkie zmiany w życiu prywatnym Shatnera zaszły tuż przed jego 89. urodzinami, które wypadają 22 marca.