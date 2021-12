55-letnia Halle Berry pomylona z... 21-latką

"Nie mogę doczekać się, aż zobaczę cię pod wodą" - napisał do Halle Berry jeden z fanów, odnosząc się do słów piosenki "Under the Sea" ("Na morza dnie") z animowanego filmu pełnometrażowego "Mała syrenka" oraz do aktorskiego remake’u tej produkcji, który ma mieć premierę w 2023 roku. "Nie ta Halle! Ale ja też nie mogę się doczekać, aż ją tam zobaczę" - odpisała Halle Berry.

Kim jest Halle Bailey?

Podobne głosy pojawiły się w 2019 roku, kiedy studio Disneya ogłosiło, że tytułową rolę w remake’u "Małej syrenki" zagra Halle Bailey. "Spędziłem dobrą godzinę zastanawiając się nad tym, czemu Disney zatrudnił Halle Berry do roli Małej syrenki. Dopiero później zorientowałem się, że to Halle Bailey. Założę się, że nie tylko ja" - można było przeczytać w jednym z wielu komentarzy na Twitterze.



Halle Berry skomentowała całą sprawę także wtedy. W jednym ze swoich wpisów na Twitterze oznaczyła Halle Bailey i pogratulowała jej roli. Młoda aktorka nie pozostawiła tego wpisu bez odpowiedzi. "Wiele to dla mnie znaczy. Cieszę się, że mam na imię tak samo jak ty. Kocham cię" - odpisała Bailey.



Choć Berry nie wystąpiła w aktorskiej wersji "Małej syrenki", to przeżywa obecnie świetny okres w swojej karierze. Nie tylko aktorskiej. Zadebiutowała ostatnio jako reżyserka filmem "Poobijana", w którym zagrała też główną rolę. Powodzenie projektu sprawiło, że Berry podpisała z Netfliksem kontrakt na kolejne filmy.



Premiera aktorskiej wersji "Małej syrenki" została zaplanowana na 26 maja 2023 roku.

