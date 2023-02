25. Przegląd Filmowy Kino na Granicy: Holland, Łazarkiewicz, Adamik - filmowy klan w Cieszynie

Agnieszka Holland , Magdalena Łazarkiewicz , Laco Adamik, Antoni Komasa-Łazarkiewicz , Kasia Adamik , Michał Bielawski , Mary Komasa - ta chyba najbardziej filmowa rodzina w Polsce przyjedzie do Cieszyna w komplecie i weźmie udział w pokazach filmów i licznych wydarzeniach towarzyszących.

Kino na Granicy odwiedzą także twórcy związani z filmami słynnego klanu: Krzysztof Zanussi i Irena Strzałkowska (producenci kilku filmów Agnieszki Holland), Jacek Petrycki (ulubiony operator Agnieszki Holland i Laco Adamika), Dorota Roqueplo (autorka kostiumów do m.in. "Drugiego brzegu" i "Powrotu"), Adam Sikora (autor zdjęć do "Drugiego brzegu") Katarzyna Dzida-Hamela i Jacek Hamela (autorzy dźwięku do filmów "Drugi brzeg" i "Białe małżeństwo") oraz aktorzy grający w filmach "klanu": Maria Ciunelis , Sandra Drzymalska , Jacek Poniedziałek , Zbigniew Zamachowski czy Grażyna Szapołowska .



Agnieszka Holland podczas Kina na Granicy

"Na pomysł tej retrospektywy wpadła dyrektorka Jola Dygoś. Przyjąłem go z entuzjazmem. Zrobimy przegląd całego klanu. Nie mogliśmy zrobić sobie i widzom piękniejszego prezentu na jubileusz. Taki hit zdarza się raz na dwadzieścia pięć lat" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy Kina na Granicy po stronie polskiej oraz krytyk filmowy i teatralny.

"Kiedy zastanawialiśmy się, jaką niespodziankę wymyślić dla naszych przyjaciół - widzów, przypominaliśmy sobie najważniejsze wydarzenia z historii przeglądu. Spotkania, rozmowy, debaty, wernisaże, gry i zabawy filmowe, gry i zabawy towarzyskie. I przede wszystkim ludzi: artystów, organizatorów, a wreszcie naszą wspaniałą publiczność, która towarzyszy nam przez te wszystkie lata. Okazało się wtedy, że jednymi z najwierniejszych naszych przyjaciół byli i są nadal filmowcy wywodzący się ze spektakularnego artystycznego klanu Łazarkiewiczów, Hollandów, Komasów, Bielawskich, Rybczyńskich. Wielka filmowa rodzina" - dodaje krytyk filmowy.

Zdjęcie Agnieszka Holland na Festiwalu Kino na Granicy w Cieszynie / materiały prasowe

Magdalena Łazarkiewicz w Cieszynie

Cieszyński przegląd będzie więc jedyną okazją do poznania twórczości filmowego klanu tak przekrojowo i, co jeszcze ważniejsze, do wielu spotkań i rozmów o filmach z samymi ich twórcami.

"Przyjadą do nas prawie wszyscy" - dodaje Łukasz Maciejewski. "Podczas majówki w Cieszynie będą z nami: Laco Adamik, Agnieszka Holland, Magdalena Łazarkiewicz, Mary Komasa, Kasia Adamik, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Michał Bielawski i Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko. Pokażemy także najważniejsze filmy Piotra Łazarkiewicza oraz legendarny "Jazz Camping" z 1959 roku w reżyserii prekursora polskiego dokumentu, Bogusława Rybczyńskiego, wuja Agnieszki Holland i Magdaleny Łazarkiewicz. Sekcja jest obszerna i imponująca. Zaprezentujemy stosunkowo mało znane filmy Laco Adamika - razem z Agnieszką Holland Laco Adamik zrealizował na przykład "Proces" według Kafki z Romanem Wilhelmim w roli Józefa K., pokażemy amerykański debiut Kasi Adamik, "Szczek"; znakomite, a trudno dostępne zagraniczne filmy Agnieszki Holland ("Gorzkie żniwa", "Olivier, Olivier", "Zabić księdza", "Plac Waszyngtona", "Julia wraca do domu") i wybitne filmy telewizyjne oraz dokumenty Magdaleny Łazarkiewicz ("Drugi brzeg", "Nieobecność", "Przez dotyk"). Oczywiście nie zapominamy również o klasykach naszych bohaterów. Będą też liczne dyskusje, debata o klanie, a także spotkania z artystami związanymi z Agnieszką Holland czy z Piotrem i Magdaleną Łazarkiewiczami".

Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa podczas Kina na Granicy

Kino na Granicy pokaże w sumie ponad dwadzieścia filmów autorstwa słynnej rodziny, także nieznane większości publiczności tytuły.

"Kiedy myślę o artystycznej spuściźnie "klanu", do głowy przychodzi mi wiele określeń wspólnych, ale i różnicujących tak odmienne artystyczne temperamenty. Gdybym jednak został przymuszony do maksymalnie skrótowej definicji łączącej cały "filmowy klan", byłaby nią WOLNOŚĆ. Rozumiana bardzo szeroko i wąsko zarazem" - podsumowuje Maciejewski.

"Wolność jednostki i odwaga samostanowienia, wolność emancypacyjna i wolność gatunkowa, w kontrze do jakichkolwiek dogmatów. Dostrzegam tę cechę w kinie Adamików: Kasi i Laca, Agnieszki Holland, Magdaleny i Piotra Łazarkiewiczów, Michała Bielawskiego, słyszę ją w muzyce Antoniego Komasy Łazarkiewicza i Mary Komasy. Filmowy klan - wolny klan. Takie zawsze było także nasze, cieszyńskie święto. Wolne" - wyjaśnia.

Jubileuszowy, 25. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2023 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.



Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie festiwalu.