Dzięki związkowi z DiCaprio kariera Camili Morrone nabrała rozpędu - modelka zaczęła dostawać propozycje ról w serialach. W ubiegłym roku dostała angaż do serialu Amazona "Daisy Jones & The Six". Chociaż nie brakowało złośliwych komentarzy na ich temat, to aktorzy tworzyli zgodny związek przez kilka lat. Niektórzy zaczęli się nawet głośno zastanawiać, czy Morrone nie jest osobą, z którą aktor przejdzie przez całe życie. Jednak na kilka miesięcy przed tą magiczną datą jeden z internetowych żartownisiów stworzył zegar odliczający czas do "dnia zero", a sieci zaczął krążyć wykres, który dowodził, że aktor pomimo starzenia się, wciąż wybiera kobiety, które nie przekroczyły ćwierćwiecza.

Camila Morrone swoje 25. urodziny świętowała w czerwcu 2022 roku. Para spędziła je razem, ale już zaledwie dwa miesiące później poinformowano o ich rozstaniu. Oficjalnie nie podano do wiadomości publicznej, co doprowadziło do zakończenia związku aktora z dużo młodszą partnerką. Paparazzi nigdy nie widzieli, aby pomiędzy DiCaprio i Morrone dochodziło do jakichkolwiek spięć. Co więcej, na miesiąc przed rozstaniem widziani byli na wspólnym spacerze.

"Titanic" też jest za stary dla DiCaprio?

Rozstanie z Morrone kolejny raz potwierdziło teorię, że aktor nie spotyka się z kobietami, które skończyły 25 lat. Na ten temat wypowiedzieli się nawet eksperci. Część z nich twierdzi, że to właśnie do 25 roku życia kształtuje się osobowość. Do tego czasu jest więc łatwiej kontrolować inną osobę. "Znaczące zmiany w anatomii i aktywności mózgu wciąż zachodzą w okresie młodości, zwłaszcza w obszarach przedczołowych, które są ważne dla planowania z wyprzedzeniem, przewidywania przyszłych konsekwencji własnych decyzji, kontrolowania impulsów i porównywania ryzyka i nagrody" - cytuje słowa prof. Laurence Steinberg z Temple University, portal Kobieta.onet.pl.

To właśnie o kontrolę ma chodzić w związkach gwiazdora. DiCaprio podobno obawia się wpływu, jaki może mieć na niego bardziej dojrzała partnerka, która oczekuje od życia czegoś innego niż wchodząca dopiero w dorosłość 18 czy 19-latka. "Kiedy dziewczyny osiągną 25 lat, szukają czegoś więcej - chcą wyjść za mąż i ustatkować się. Leo tego nie chce. Nie chce rodziny i nie chce przebywać w pobliżu kobiet, które mogą wywierać na nim presję" - twierdzi jeden z informatorów "New York Post". "Kiedy dziewczyna go spotyka, zegar zaczynać tykać. Jeśli za kilka lat będzie za stara, już po niej. Jeśli za bardzo się zbliży, za kilka lat będzie po niej. Starzeje się, ale jego gust nie".