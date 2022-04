Zapowiadając aż 18 nowych polskich produkcji, Netflix stawia na różnorodność gatunków wśród lokalnych historii, które zaciekawią obecnych fanów i nowych widzów.

Z książkowych stron na ekran

Tatry staną się areną brutalnych morderstw w nowym serialu kryminalnym "Detektyw Forst" (na podstawie twórczości Remigiusza Mroza). W rolę cynicznego, ale skutecznego policjanta wcieli się Borys Szyc .



Namiętność i lojalność splotą się w miłosnym dylemacie w filmowej adaptacji romansu Anny Szczypczyńskiej "Dzisiaj śpisz ze mną". Do przemyśleń skłoni widzów także "Informacja zwrotna" z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. To serialowa historia o wewnętrznych zmaganiach i odkupieniu, stworzona na podstawie powieści Jakuba Żulczyka.



W produkcji jest również pełna przygód ekranizacja pokochanej przez pokolenia powieści "Pan Samochodzik i Templariusze".

Mocne filmy

Na Netflix trafi "HELLHOLE", który śmiało pogrywa z konwencją gatunkową horroru. Pewnego dnia do klasztoru przybywa młody milicjant. Udając duchownego, przenika do klasztornego życia i próbuje wyjaśnić niedawne, zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy.



Duże emocje wywołają także "Broad Peak" - dramatyczna opowieść o losach niezłomnych polskich himalaistów - oraz film katastroficzny "The Hive". We "Freestyle" obiecujący uliczny raper i jego przyjaciel wpadają w tarapaty, kiedy duża transakcja sprzedaży narkotyków kończy się dla nich totalną katastrofą (w głównej roli Maciej Musiałowski ).



"Broad Peak": Na planie filmu 1 / 4 Trwają zdjęcia do filmu "Broad Peak" o himalaiście Macieju Berbece. W głównego bohatera wciela się Ireneusz Czop, jego żonę zagra Maja Ostaszewska. Na fotelu reżysera zasiada Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem", "Ki"). Źródło: Agencja FORUM Autor: Marcin Szkodziński udostępnij

Siła jest kobietą

Serialowa czarna komedia "Gang Zielonej Rękawiczki" to historia trzech nieuchwytnych, szlachetnych złodziejek, które ukrywają się w cichym domu opieki. W filmie "Dzień Matki" poznamy byłą agentkę do zadań specjalnych (w tej roli Agnieszka Grochowska ), która będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna.



Serial "Brokat" zabierze widzów w sentymentalną podróż do Polski lat 70., ukazując niezależne kobiety, które żyją na własnych zasadach (w głównych rolach wystąpią Magdalena Popławska , Wiktoria Filus i Matylda Giegżno). W "Infamii" (tytuł roboczy) będziemy obserwować losy nastoletniej Romki, która balansując między współczesnym światem nastolatków, a tradycyjnymi romskimi zasadami, próbuje odnaleźć siebie.



Śmiech, łzy i tajemnice

Komedia romantyczna "Jeszcze przed Świętami" to historia, w której trzydziestoletnia kurierka próbuje uratować Gwiazdkę. Istną komedią omyłek okaże się "Pewnego razu na krajowej jedynce", kiedy to grupa nieznajomych przypadkowo wyruszy w trasę samochodem użytym do napadu na bank, w którym znajdują dwa miliony złotych.



Natomiast serial komediowy "Gry rodzinne" rozegra się w dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym. Jak to czasem bywa w takich sytuacjach... rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy, to sekrety i kłamstwa. "Noc w przedszkolu" to z kolei czarna komedia, w której próba do szkolnych jasełek zmienia się w sąd nad niegrzecznym 5-latkiem.

Trójkąty i kwadraty

Przed niemożliwym wyborem stanie piękna Marta w futurystycznym romansie "Dziewczyna i kosmonauta", o której serce rywalizować będą dwaj piloci F-16, ale stawką w ich grze będzie również wymarzony lot w kosmos. Uczucia skomplikują relacje także w "Lovzone", poruszającym serialu dla młodych widzów o nastolatce w spektrum autyzmu, która patrzy na świat przez obiektyw kamery - jedzie nad polskie morze ze swoim najlepszym przyjacielem, aby nakręcić film o miłości.

Anna Nagler oraz Łukasz Kłuskiewicz - kreatywni eksperci od lokalnego kontentu, zapowiadają fanom platformy Netflix wyjątkową rozrywkę.

"Polskie produkcje poruszają widownię na całym świecie: wzruszają, bawią, fascynują i zachęcają do rozmowy. Nadchodzące miesiące to czas filmowych i serialowych premier, które dotykają rozmaitych tematów i reprezentują odmienne gatunki, konwencje i style filmowe. Dzięki temu trafiają w różnorodne gusta zarówno młodszej, jak i starszej publiczności. Cieszymy się z tego, jak się rozwijamy i jednocześnie szykujemy się do realizacji kolejnych inspirujących projektów" - mówi Anna Nagler, dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych CEE w Netflix.



"Cieszymy się, że możemy dać twórcom przestrzeń na zrealizowanie swoich filmowych opowieści, tak różnych pod kątem przesłania i sposobu kreowania świata. Dzięki otrzymanej wolności twórczej, powstają projekty często nowatorskie i odważne. Fakt, że są chętnie oglądane w Polsce i niejednokrotnie uzyskują międzynarodowy rozgłos, jest dla nas dodatkowym powodem do dumy. Jesteśmy pewni, że i nowe tytuły spotkają się z równie ciepłym przyjęciem" - dodaje Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. filmów w regionie CEE w Netflix.

Jeszcze w kwietniu fani Netflix zobaczą wcześniej zapowiadane "Poskromienie złośnicy", "365 dni: Ten dzień" i "Zachowaj spokój", a w kolejnych miesiącach również "Królową" i "Wielką wodę".

