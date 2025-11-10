Wrocław na kilka listopadowych dni ponownie zamienił się w amerykańską stolicę kina. W dniach 6-11 listopada odbywa się 16. edycja TAURON American Film Festival, organizowanego Nowych Horyzontach. To wydarzenie, które od lat prezentuje zarówno najnowsze filmy amerykańskich twórców, jak i retrospektywy klasyków. Impreza to nie tylko seanse, ale także spotkania z twórcami, rozmowy o filmie i wyjątkowa atmosfera, w której magia kina miesza się z niepowtarzalnym klimatem Stanów Zjednoczonych.

Jednym z tytułów, który przyciągnął uwagę publiczności, jest "Erupcja" w reżyserii Pete'a Ohsa - film, w którym główne role zagrały m.in. brytyjska gwiazda muzyki klubowej Charli XCX i polska aktorka Lena Góra. Produkcja opowiada historię niecodziennej znajomości dwóch kobiet spotykających się ponownie po wielu latach w Warszawie. Stolica prędko staje się trzecim bohaterem opowieści.

