16. TAURON American Film Festival: "Erupcja" to film-laurka dla Warszawy
We Wrocławiu trwa 16. TAURON American Film Festival. 10 listopada miał miejsce trzeci (i jednocześnie ostatni) pokaz filmu "Erupcja" w reżyserii Pete'a Ohsa. Film opowiada historię Nel, zamieszkującej Warszawę i pracującej w kwiaciarni, którą odwiedza dawna znajoma z Wielkiej Brytanii. W rolę przyjezdnej wciela się supergwiazda muzyki elektronicznej - Charli xcx - której angaż w produkcji przyciągnął pokaźny tłum widzów na seans. Sala prędko się zapełniła, bowiem wielu fanów było ciekawych, jak artystka poradziła sobie w nowej roli. Po projekcji oglądający mieli możliwość zadania pytań twórcom, którzy przyjechali do Wrocławia specjalnie na filmową imprezę. Co prawda sama Charli nie mogła przybyć do Polski, lecz reżyser i aktorzy opowiedzieli w jej imieniu historię tego, jak podjęła się aktorskiego wyzwania.
Wrocław na kilka listopadowych dni ponownie zamienił się w amerykańską stolicę kina. W dniach 6-11 listopada odbywa się 16. edycja TAURON American Film Festival, organizowanego Nowych Horyzontach. To wydarzenie, które od lat prezentuje zarówno najnowsze filmy amerykańskich twórców, jak i retrospektywy klasyków. Impreza to nie tylko seanse, ale także spotkania z twórcami, rozmowy o filmie i wyjątkowa atmosfera, w której magia kina miesza się z niepowtarzalnym klimatem Stanów Zjednoczonych.
Jednym z tytułów, który przyciągnął uwagę publiczności, jest "Erupcja" w reżyserii Pete'a Ohsa - film, w którym główne role zagrały m.in. brytyjska gwiazda muzyki klubowej Charli XCX i polska aktorka Lena Góra. Produkcja opowiada historię niecodziennej znajomości dwóch kobiet spotykających się ponownie po wielu latach w Warszawie. Stolica prędko staje się trzecim bohaterem opowieści.
