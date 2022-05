Jerzy Skolimowski zostaje w Krakowie

Jerzy Skolimowski odcisnął dłonie w Krakowskiej Alei Gwiazd! Dołączył do zacnego grona takich gwiazd, jak m.in. Peter Weir, Roman Polański, Tim Roth, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn czy Krystyna Janda.

Przypomnijmy, reżyser został również niedawno laureatem Polskiej Nagrody Filmowej za Osiągnięcia Życia.



Jak podkreślił Prezydent Polskiej Akademii Filmowej, Dariusz Jabłoński, statuetka trafia do wybitnego artysty, który "zaczynał od scenariusza 'Noża w wodzie'". "Później filmy, które tak naprawdę budowały nas wszystkich - 'Bariera', 'Rysopis', 'Ręce do góry', po których musiał wyjechać na Zachód i nie mógł tworzyć już w ojczyźnie. To jest kolejny przykład twórcy wschodnio-europejskiego, którego miejsce urodzenia powoduje dodatkowe problemy" - zwrócił uwagę.

Film "IO" Jerzego Skolimowskiego otrzymał nominację do Złotej Palmy w Cannes.



Jerzy Skolimowski: Sylwetka reżysera

Jerzy Skolimowski wyreżyserował ponad 20 filmów, m.in. "Start" ("The Departure"; 1967 - Złoty Niedźwiedź na MFF w Berlinie), "Krzyk" ("The Shout"; 1978 - nagroda specjalna jury w Cannes), "Fucha" ("Moonlighting"; 1982 - nagroda za najlepszy scenariusz w Cannes), "Latarniowiec" ("The Lightship"; 1985 - nagroda dla najlepszego reżysera na MFF w Wenecji), "Cztery noce z Anną" (doceniony w 2008 roku w Cannes), "Essential Killing" (Grand Prix na Festiwalu w Wenecji w 2010; nagroda za najlepszy film na Festiwalu w Mar del Plata oraz nagrody za najlepszy film i dla najlepszego reżysera na Festiwalu w Gdyni).

Jest również cenionym malarzem. Brał udział w Biennale w Wenecji, swoje prace wystawiał w Europie i Stanach Zjednoczonych. W 2015 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Co jeszcze dzieje się w Krakowie podczas 15.Mastercard OFF CAMERA?

Dla wielu lockdown okazał się momentem granicznym, czasem, gdy mocniej na światło dzienne zaczęły wychodzić frustracje, lęki, niepokoje. Na szczęście nie jest to już temat tabu ani powód do wstydu. O neurozach, zaburzeniach czy depresji jako chorobie cywilizacyjnej w coraz bardziej otwarty sposób mówi się w przestrzeni publicznej. W tegorocznej sekcji festiwalu "W zdrowym ciele zdrowy duch" publiczność znajdzie filmowe dowody, jak pozorną słabość można przekuć w siłę.

Głębokie podziały społeczne, kulturowe różnice nie do pokonania i przekonanie poszczególnych grup o słuszności swoich poglądów od dawna wyznaczają nie tylko polski obyczajowy krajobraz. A gdyby tak porzucić własne opinie, a z odmiennych tożsamościowych pozycji uczynić źródło siły? Sekcja "Nieoczekiwane przymierza" opowiada o nieoczywistych sojuszach między postaciami różniącymi się niemal w każdym aspekcie.



Coraz częściej twórcy ostro rozprawiają się z powszechnymi przekonaniami i normami kulturowymi wokół dzieciństwa - zwłaszcza tymi dotyczącymi jego rzekomej naiwności i niewinności. Kino niezależne skupia się z jednej strony przemianom, jakie dokonują się w modelach i sposobach opowiadania o dzieciństwie. Z drugiej natomiast - odkrywa przed widzami jego bardziej mroczne, mniej oczywiste i nienormatywne oblicze. "Przyszłość jest teraz" to z kolei ułożona we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Bergen specjalna sekcja opowiadająca o postępującym kryzysie ekologicznym i modelach radzenia sobie z nim.



15.Mastercard OFF CAMERA potrwa do 8 maja.



