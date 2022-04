Część z prezentowanych podczas wydarzenia filmów w konkursie głównym rywalizować będzie o Krakowską Nagrodę Filmową. Zwycięzcę poznamy podczas gali zamknięcia 7 maja. Do rywalizacji staną: "Beautiful Beings" (reż. Gudmundur Arnar Gudmundsson), "Between Two Dawns" (Selman Nacar), "Hard Shell, Soft Shell" (Emma Benestan), "Inni Ludzie" (Aleksandra Terpińska), "Inventory" (reż. Darko Sinko), "Josephine" (reż. Javier Marco), "Miss Viborg" (reż. Marianne Blicher), "The Falconer" (reż. Adam Sjoberg i Seanne Winslow), "The Staffroom" (reż. Sonja Tarokić" oraz "True Things" (reż. Harry Wootliff).

O tytuł najlepszego filmu polskiego walczyć będą z kolei: "Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz, "Fucking Bornholm" Anny Kazejak, "Magdalena" Filipa Gieldona, "Piosenki o miłości" Tomasza Habowskiego, "Powrót do tamtych dni" Konrada Aksinowicza, "Sonata" Bartosza Blaschke, "Teściowie" Jakuba Michalczuka, "Wiarołom" Piotra Złotorowicza, "Zupa nic" Kingi Dębskiej oraz "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego.

Goście zobaczą też liczne produkcje, wyświetlane w pozakonkursowych sekcjach - częściowo nowych, a częściowo dobrze znanych już bywalcom krakowskiej imprezy. Pokazane zostaną m.in. "Festiwalowe hity", wśród których tym razem znalazły się: "Miasto wyklętych" (reż. Stefan Ruzowitzky), "The Peacock's Paradise" (reż. Laura Bispuri), "Traviata, moi bracia i ja" (reż. Yohan Manca), "Animals" (reż. Nabil Ben Yadir), "Król nie żyje" (reż. Diego Ongaro), "Between Two Worlds" (reż. Emmanuel Carrere), "Luzzu" (reż. Alex Camilleri) oraz "Brighton 4th" (reż.Levan Koguashvili).

To te obrazy szczególnie zaciekawiły organizatorów, podczas podróży po zagranicznych festiwalach m.in. w Berlinie, Wenecji, Cannes, San Sebastian, Los Angeles i Rotterdamie. "Z jednej strony zobaczymy debiutujących twórców, a z drugiej uznanych reżyserów, ale też duże gwiazdy światowego kina, na czele z Juliette Binoche, która gra główną rolę w pokazywanym w tej sekcji filmie 'Between Two Worlds'" - podkreślił dyrektor programowy festiwalu Grzegorz Stępniak, podczas piątkowej konferencji prasowej.

Kolejną z sekcji będą "Amerykańscy niezależni". "Filmy pokazywane w jej ramach były prezentowane na największym, międzynarodowym festiwalu filmowym, czyli Sundance" - powiedział Stępniak. "Pokazują one bohaterów, którzy zmagają się z marzeniami i wszystkim tym, co wyznacza kulturowy, obyczajowy, społeczny i polityczny krajobraz Ameryki, ale równocześnie dekonstruują i rozbrajają różnego typu mity" - dodał.

Z kolei program "Nordyckich horyzontów" został ułożony we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Bergen, który od zeszłego roku jest partnerem krakowskiej imprezy. Sekcja przybliży widzom kino islandzkie i norweskie, wciąż stosunkowo mało znane w Polsce. "Pokazywane tutaj filmy zwracają uwagę na istotne problemy społeczne, ale też często opowiadają przewrotne historie o mocno feministycznym zabarwieniu" - wskazał Stępniak.

Fabuły i dokumenty w sekcji "Przyszłość jest teraz" opowiadają z kolei o kryzysie ekologicznym. Jak wskazał dyrektor programowy, "mówią o skutkach ludzkiej działalności w kontekście szerszym, zwracając uwagę na kolejne katastrofy ekologiczne", a my, widzowie razem z ich bohaterami "zastanawiamy się, w jaki sposób można ich uniknąć, jak działać, żeby matka ziemia mogła jeszcze funkcjonować".

We współpracy z zainicjowaną przez modelkę Anję Rubik kampanią #SEXEDPL powstanie z kolei "Wiek niewinności". Prezentowane w tej sekcji obrazy - jak powiedział dyrektor - "ukazują nienormatywne, niecodzienne oblicza dzieciństwa i okresu dojrzewania, pogrywając doskonale znanymi widzom konwencjami kina inicjacyjnego".

Najbardziej aktualne będą z pewnością "Nieoczekiwane przymierza", czyli filmowe opowieści o pochodzących z zupełnie różnych światów bohaterach, których dzieli wszystko - tożsamość, pochodzenie, położenie klasowe. "Ale w pewnym momencie zaczynają oni działać razem; z ich relacji i partnerstwa wyłania się nowy rodzaj jakości, pokazujący, że współpraca jest możliwa" - wskazał Stępniak.

O aktualnych problemach opowiedzą też filmy z grupy "W zdrowym ciele zdrowy duch?". Jak podkreślił dyrektor, "zwracają one uwagę na problemy, które określa się mianem self care; pokazują bohaterów w różnego typu kryzysach emocjonalnych, psychicznych i społecznych oraz modele radzenia sobie z nimi".

Krakowska impreza, która potrwa do 8 maja, to także okazja do spotkań i rozmów w festiwalowym miasteczku oraz szereg innych wydarzeń towarzyszących.

