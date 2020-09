13. Mastercard OFF Camera: Które filmy "wytyczą drogę"?

Podczas Mastercard OFF Camera 2020 o Krakowską Nagrodę Filmową, czyli 25 000 dolarów, powalczy dziesięć pierwszych i drugich filmów twórców z całego świata. W międzynarodowym gronie znalazło się również nazwisko polskiej reżyserki.

Grażyna Misiorowska i Krzysztof Zawadzki w scenie z filmu "Maryjki" /materiały prasowe

"Maryjki" Darii Woszek to polski tytuł w konkursie. Pięćdziesięcioletnia Maria (w tej roli Grażyna Misiorowska) to żyjąca samotnie dziewica, której dwiema życiowymi pasjami jest czytanie groszowych romansów oraz kolekcjonowanie figurek Świętej Panny. Kiedy rutynowa wizyta u ginekologa skutkuje źle poprowadzoną kuracją hormonalną, zmysły Marii budzą się do życia... Pełnometrażowy debiut Darii Woszek to oryginalna, ujęta w formułę komediodramatu opowieść o kobiecej seksualności i sensualności, w wydaniu, jakiego w rodzimym kinie wyraźnie brakowało. Zarówno z uwagi na sam temat, odnoszący się do doświadczenia menopauzy, jak i podlaną surrealizmem oraz odwagą w dążeniu do eksperymentowania formę.

"Lina from Lima" Maríi Paz González łączy w sobie społeczną wrażliwość, związaną z problemem jakim jest emigracja zarobkowa, z ekstrawaganckim musicalowym anturażem, tworząc mieszankę, która zaskoczy niejednego widza. Tytułowa bohaterka szukając pracy, zamieniła ojczyste Peru na Chile, gdzie w charakterze gospodyni domowej znalazła zatrudnienie u zamożnej rodziny. Miało to konsekwencje dla jej własnego życia rodzinnego. Pełną rozczarowań codzienność Lina próbuje rekompensować sobie, nie tylko dobrymi relacjami z córką jej pracodawców oraz przygodnymi znajomościami z poznanymi w Internecie mężczyznami, ale też ucieczką w sferę marzeń, gdzie jest prawdziwą muzyczną diwą.

Debiut mieszkającego we Francji włoskiego reżysera Filippo Meneghettiego "My dwie" to przejmująca i wyjątkowo dojrzale opowiedziana historia relacji dwóch emerytek - Niny (doskonała Barbara Sukowa) i Madeleine (równie bezbłędna Martine Chevallier). Meneghetti czule i z wielką empatią opowiada o jednym z naczelnych społecznych tabu - seksualności starszych osób. Jego film to z jednej strony wzruszające love story o uczuciu pomiędzy dwiema kobietami w tzw. jesieni życia, z drugiej doskonale zrealizowana kulturowa i społeczna lekcja przypominająca nam wszystkim, że warto ryzykować, bez względu na wiek.

"Welcome to the USA" pochodzącej z Kazachstanu reżyserki - Assel Aushakimovej to historia trzydziestosześcioletniej Aliya’s (w tej roli zachwycająca debiutantka Saltanat Nauruz), która wygrała w loterii wizowej "zieloną kartę" i przygotowuje się więc do wyjazdu do Ameryki. Pokryte śniegiem i skute lodem ulice miasta, którymi chodzi Aliya’s, zostają skonfrontowane natomiast z wyobrażoną póki co wizją być może "nowego, lepszego świata". "Welcome to the USA" pokazuje stosunkowo mało znany na Zachodzie region byłego Związku Radzieckiego, unikając sentymentalizowania przeszłości, która tutaj pojawia się głównie za pośrednictwem mijanych przez bohaterkę pomników. Reżyserka w bezpretensjonalny i świeży sposób opowiada o napięciach związanych z emigracją, seksualnością i nierównym płciowo układem sił.

"Dinner in America" to anarchistyczna opowieść o dojrzewaniu, a może mroczna komedia absurdu, w której ekscentryzm i oryginalność stają się najwyższymi wartościami? Pewne jest, że drugi film Adama Rehmeiera wymyka się łatwym klasyfikacjom, podobnie zresztą jak jego bohaterowie. Z całej galerii nietuzinkowych osobowości, jakie przewijają się przez "Dinner in America", na pierwszy plan wysuwają się Simon oraz Patty. We dwójkę zdecydowanie łatwiej nadać trochę jaskrawszych barw i wprowadzić nieco chaosu do bezpłciowego, uporządkowanego życia na przedmieściach. Co tu dużo mówić - Punk’s Not Dead!



"Disco" to drugi pełnometrażowy film Jorunn Myklebust Syversen. Norweska reżyserka mistrzowsko przeprowadza krytykę religijnej wspólnoty noszącej znamiona niebezpiecznego kultu. Główna bohaterka, nastoletnia Mirjam (elektryzująca rola wschodzącej gwiazdy skandynawskiej kinematografii Josefine Fridy Pettersen), bierze regularny udział w zawodach tanecznych i stara się pogodzić sferę sacrum i profanum. Pozbawiona wsparcia zaczyna więc szukać radykalnych rozwiązań dla trapiących ją wątpliwości i problemów.

W filmie "Wildland" debiutantka Jeanette Nordahl z dużym wyczuciem i wnikliwością tworzy trzymający w napięciu portret dysfunkcyjnej rodziny, wypaczanych wartości oraz osobliwie pojmowanej miłości. Zaprasza widzów do świata, w którym za sznurki pociągają kobiety, reprezentujące różne pokolenia.

"Gold" Rogiera Hespa łączy w sobie formułę opowieści inicjacyjnej z drobiazgowym oddaniem realiów świata zawodowego sportu. Codzienne życie nastoletniego Timo znacznie różni się od tego, jak czas spędzają jego rówieśnicy. Utalentowany gimnastyk marzy bowiem o wyjeździe na mistrzostwa świata, a docelowo o olimpijskim medalu. W miarę jak poznajemy jego historię, wypełnioną w dużej mierze morderczymi treningami oraz opieką nad niepełnosprawnym ojcem, zaczynamy się zastanawiać, czy to aby na pewno pragnienie samego bohatera. Film jest debiutem nie tylko reżysera, ale też wcielającego się w główną rolę Davida Wristersa, który notabene sam jest utalentowanym gimnastykiem, rozumiejąc przez to swojego bohatera jak nikt inny.

W "A Thief’s Daughter" Belén Funes nie tylko ostro rozprawia się z patriarchalnymi normami, ale tworzy jedną z bardziej fascynujących i silniejszych postaci kobiecych w najnowszym kinie iberyjskim. Główna bohaterka Sara (doskonała, nagrodzona za tę rolę na festiwalu w San Sebastian Greta Fernández) ma dwadzieścia dwa lata, nie słyszy na jedno ucho i niedawno została matką. Równocześnie opiekuje się swoim młodszym o ponad dekadę bratem, który przebywa w ośrodku wychowawczym. Młoda kobieta nie rezygnuje jednak z marzeń o rodzinie...



W swoim fabularnym debiucie "Maternal" Maura Delpero uważnie i z czułością przygląda się różnym formom i obliczom macierzyństwa. Daleka jest przy tym od osądzania swoich bohaterek. Ukazuje niuanse i absurdy wyjściowej sytuacji - nastoletnie matki mieszkają w stworzonym przez nią świecie z kobietami, które same nigdy nie będą miały dzieci.