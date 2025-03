"100 dni do matury" miało być klapą, a jest hitem! Rekordowy wynik

Influencerzy podbili kina! "100 dni do matury" hitem polskiego box office

Kiedy ogłoszono, że "100 dni do matury" to film współtworzony w dużej mierze przy pomocy influencerów, w sieci zawrzało. Krytycy byli sceptyczni, a internauci przewidywali klapę. Tymczasem produkcja stała się największym kinowym hitem roku w Polsce.

Film zaliczył najlepsze otwarcie w polskim box office 2025. Jak podaje dystrybutor, film obejrzało już 324 tysiące widzów. Next Film nie kryje dumy - to najlepsze otwarcie kinowe w Polsce w tym roku. To pokazuje, że internetowe gwiazdy mają moc przyciągania tłumów także do kin i zatrudnienie w głównych rolach czołowych polskich influencerów miało rację bytu.

Reklama

Z okazji sukcesu produkcji szykuje się gratka dla wielbicieli gwiazd filmu. Dystrybutor dzieła zapowiedział, że warto kupować bilety kinowe na produkcję, ponieważ w najbliższych dnia na wybranych seansach będą się pojawiać gwiazdy obsady, by osobiście podziękować widzom za wsparcie projektu.

Czy to początek nowej ery w polskiej kinematografii?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wojna porcelanowa": Jędrzej Skrzypczyk przed oscarową galą. "Musieliśmy uczyć się nowej formy opowiadania" INTERIA.PL

"100 dni do matury". O czym jest film?

"100 dni do matury" to wciągająca opowieść o pierwszych ważnych wyborach, przyjaźni i gotowości do zmian. Zabawne i mądre kino dla nastolatków łączące ważne przesłanie z jakościową rozrywką. Zrealizowana z rozmachem produkcja o młodych i dla młodych z brawurową akcją w tle.

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?

ZOBACZ TEŻ: