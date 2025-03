"Anora" z pięcioma Oscarami

"Anora" uchodziła za faworyta tegorocznych Oscarów i wywiązała się z tej roli bez zarzutu. Wygrała w pięciu z sześciu kategorii, w których była nominowana.



Sean Baker odebrał aż cztery statuetki. Jako producent "Anory" - wespół z Samantą Quan i Alexem Coco - za najlepszy film, a także za reżyserię, scenariusz oryginalny oraz montaż. Piąta nagroda przypadła w udziale gwieździe produkcji, zaledwie 25-letniej Mikey Madison, uznanej za najlepszą aktorkę pierwszoplanową. To była jedna z większych niespodzianek tego wieczoru, gdyż za faworytkę w tej kategorii uznawana była raczej 62-letnia Demi Moore za kreację w "Substancji".

Jedyną porażkę "Anora" poniosła w kategorii "drugoplanowa rola męska". Rosyjski aktor Yura Borisow musiał uznać w niej wyższość Kierana Culkina, nagrodzonego za zrealizowany niemal w całości w Polsce komediodramat "Prawdziwy ból" Jesse'ego Eisenberga.

Trzy Oscary zdobył inny niezależny film - "The Brutalist" Brady'ego Corbeta. Został wyróżniony za pierwszoplanową rolę Adriena Brody'ego, a także za najlepszą muzykę (Daniel Blumberg) i zdjęcia (Lol Crowley).

Porażka "Emilii Perez"

Dwie statuetki trafiły w ręce "Emilii Perez". Doceniono Zoe Saldaną za rolę drugoplanową, a także wykonywaną przez nią w filmie piosenkę "El Mal" z muzyką i słowami autorstwa Clémenta Ducola, Camille i reżysera obrazu Jacquesa Audiarda.

Biorąc pod uwagę, że produkcja miała aż trzynaście nominacji, trzeba to uznać za sporą porażkę. Bolesna była zwłaszcza przegrana w kategorii najlepszy film międzynarodowy, w której "Emilia Perez", a także m.in. nakręcony w Polsce dramat "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna, musiały uznać wyższość brazylijskiego obrazu "I'm Still Here" Waltera Sallesa. To pierwszy film z tego kraju, który triumfował w tej kategorii.



Po dwie statuetki - wszystkie w tak zwanych kategoriach technicznych - udało się zdobyć filmom "Wicked" oraz "Diuna: Część druga". Ten pierwszy triumfował za scenografię (Nathan Crowley i Lee Sandales) i kostiumy (Paul Tazewell), a ten drugi zdobył Oscary za efekty specjalne (Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe i Gerd Nefzer) i dźwięk (Gareth John, Richard King, Ron Bartlett i Doug Hemphill).

Jeden Oscar trafił w ręce twórców głośnego "Konklawe". Wygrał Peter Straughan za scenariusz adaptowany oparty na powieści Roberta Harrisa. Jednego Oscara zdobyła również "Substancja". Bodyhorror był najlepszy w kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury (Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon i Marilyne Scarselli).

Oscara dla najlepszej animacji otrzymało skromne "Flow". Była to pierwsza w historii statuetka dla Łotwy. Przegraną musiały zaakceptować produkcje z wielkich studiów filmowych, czyli "Dziki robot" oraz w "W głowie się nie mieści 2".



Najlepszym dokumentem uznano wstrząsający obraz "Nie chcemy innej ziemi". Twórcy odbierając nagrodę, apelowali o przyjaźń izraelsko-palestyńską.

Najlepszym filmem krótkometrażowym wybrano holenderski obraz "Nie jestem robotem", najlepszą animacją krótkometrażową irański "W cieniu cyprysu", a najlepszym krótkometrażowym dokumentem znaną z Netfliksa "Pierwszą dziewczynę w orkiestrze".



Oscary 2025 - laureaci:

Najlepszy film: "Anora" - Alex Coco, Samantha Quan i Sean Baker

Najlepsza reżyseria: Sean Baker - "Anora"

Najlepsza aktorka: Mikey Madison - "Anora"

Najlepszy aktor: Adrien Brody - "The Brutalist"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Zoe Saldana - "Emilia Perez"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Kieran Culkin - "Prawdziwy ból"

Najlepszy scenariusz oryginalny: Sean Baker - "Anora"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Peter Straughan - "Konklawe"

Najlepsze zdjęcia: Lol Crawley - "The Brutalist"

Najlepsza muzyka: Daniel Blumberg - "The Brutalist"

Najlepszy montaż: Sean Baker - "Anora"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon i Marilyne Scarselli - "Substancja"

Najlepsze kostiumy: Paul Tazewell - "Wicked"

Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz: Nathan Crowley i Lee Sandales - "Wicked"

Najlepszy dźwięk: Gareth John, Richard King, Ron Bartlett i Doug Hemphill - "Diuna: Część druga"

Najlepsza piosenka: "El Mal" z "Emilii Perez"- Clément Ducol, Camille i Jacques Audiard

Najlepsze efekty specjalne: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe i Gerd Nefzer - "Diuna: Część druga"

Najlepszy film międzynarodowy: "I’m Still Here" - Walter Salles

Najlepsza animacja: "Flow" - Gints Zilbalodis

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "W cieniu cyprysu" - Hosseina Molayemi i Shirin Sohani

Najlepszy dokument: "Nie chcemy innej ziemi" - Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal i Yuval Abraham

Najlepszy krótkometrażowy dokument: "Pierwsza dziewczyna w orkiestrze" - Molly O'Brien i Lisa Remington

Najlepszy film krótkometrażowy: "Nie jestem robotem" - Victoria Warmerdam i Trent