10/10 to misja niemożliwa. Tylko nieliczni zdobędą tyle punktów

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

"Mission: Impossible — The Final Reckoning" jest już w polskich kinach. Przed pożegnaniem z Ethanem Huntem (Tom Cruise) i innymi agentami IMF zapraszamy do arcytrudnego quizu o popularnej serii. Sucharek, którego nie możemy sobie odmówić - 10/10 to naprawdę misja niemożliwa.

Zdjęcie Tom Cruise na plakacie filmu "Mission: Impossible - Fallout" / Wiese/FaceToFace/REPORTER / East News