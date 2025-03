Wyjątkowa nowość na Prime Video. Jeszcze niedawno pokazywano ten hit w kinach!

"Lany poniedziałek": o czym opowiada film?

Utrzymana w klimacie realizmu magicznego, osadzona w polskich realiach, uniwersalna opowieść o mierzeniu się z krzywdą, oswajaniu traumy i uzdrawiającej sile empatii. Gdzieś na granicy dzieciństwa i dorosłości, w małej grupie przyjaciół płynie życie 15-letniej Klary. Przyszłość rysuje się jasno i obiecująco. Jednak wystarczy jedna chwila, by to wszystko zburzyć. Co tak naprawdę wydarzyło się w lany poniedziałek przed rokiem? Kim był zamaskowany mężczyzna, który skrzywdził Klarę? Jak po czymś takim odnaleźć znów sens i radość życia?

W poszukiwaniu wsparcia i zrozumienia, Klara zwraca się do nowej przyjaciółki, która znacznie różni się od reszty nastolatków w mieście. Dziewczyny będą musiały zmierzyć się z głęboko skrywaną traumą, szukając nadziei i nowego początku. Film jest pełnometrażowym debiutem Justyny Mytnik. Główne role zagrały: Julia Polaczek, Nel Kaczmarek i Jowita Budnik.

Reklama

"Największą inspiracją przy powstawaniu 'Lanego poniedziałku' był 'Labirynt fauna' w reżyserii Guillermo del Toro. Film opowiada o dwunastoletniej dziewczynce, która w czasie wojny ucieka w świat z fantazji, by radzić sobie z emocjami i rzeczywistością" - mówiła o filmie reżyserka Justyna Mytnik.



"Mocno wierzę, że 'Lany poniedziałek' będzie uwrażliwiać i uczyć ludzi. Moja bohaterka Klara mierzy się z traumą i wpada w wir poszukiwania lekarstwa dla siebie. Remedium szuka w różnych miejscach: w rytuałach, religii, wśród znajomych, a nawet w naturze. Jej działania dla otocznia mogą wydawać się niezrozumiałe, momentami nawet destrukcyjne, dziwaczne. Ostatecznie Klara pomoc dostaje od wąskiego grona współodczuwających kobiet, a kluczami są upływający czas i szczerość w przeżywaniu własnych uczuć. Może jeszcze wiara w siłę swojej historii" - dodała Julia Polaczek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lany poniedziałek" [trailer] materiały prasowe

""U Mytnik panuje harmonia nawet w najbardziej groteskowych odsłonach jej historii, balans między komedią a tragedią, przekazaniem trudnej historii a niesieniem nadziei, przy jednoczesnym zanurzeniu się w to co nieprawdopodobne, bajkowe i ludyczne" - pisał w recenzji dla Interii Marcin Radomski.

"Lany poniedziałek": gdzie oglądać?

Film "Lany poniedziałek" jest dostępny na platformie Prime Video.

Zobacz też: Tylko u nas. Magnus von Horn przed oscarową galą. "Nie mamy nic do stracenia"