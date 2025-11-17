"Po polowaniu": o czym jest film?

Najnowszy film Luki Guadagnino, twórcy "Tamtych dni, tamtych nocy" oraz "Challengers", opowiada historię profesor Almy (Julia Roberts), która wpada w sam środek uniwersyteckiego konfliktu. Jej utalentowana studentka Maggie (Ayo Edebiri) stawia poważne oskarżenia wobec innego wykładowcy (Andrew Garfield). Skandal wstrząsa wydziałem filozofii Uniwersytetu Yale i wpływa na życie trójki bohaterów.

W "Po polowaniu" oglądamy także Chloë Sevigny i Michaela Stuhlbarga, stałych współpracowników Guadagnino. Film miał premierę na 82. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. W polskich kinach ukazał się 17 października 2025 r.

Nowe dzieło Guadagnino okazało się finansową porażką. Na całym świecie film zarobił niecałe 10 mln dolarów. Warto podkreślić, że budżet wynosił między 70 a 80 mln dolarów.

"Po polowaniu" trafi na platformę streamingową. Gdzie oglądać?

Film "Po polowaniu" zadebiutuje na Prime Video 20 listopada.