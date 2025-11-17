W kinach zaliczył dotkliwą porażkę. Teraz trafi na platformę streamingową
"Po polowaniu" w reżyserii Luki Guadagnino przedstawia losy profesor Almy i jej studentki Maggie, które zostają uwikłane w skandal na uniwersytecie Yale. Film niedawno można było zobaczyć w kinach, ale zaliczył potężną porażkę finansową. Niedługo trafi na platformę streamingową.
Najnowszy film Luki Guadagnino, twórcy "Tamtych dni, tamtych nocy" oraz "Challengers", opowiada historię profesor Almy (Julia Roberts), która wpada w sam środek uniwersyteckiego konfliktu. Jej utalentowana studentka Maggie (Ayo Edebiri) stawia poważne oskarżenia wobec innego wykładowcy (Andrew Garfield). Skandal wstrząsa wydziałem filozofii Uniwersytetu Yale i wpływa na życie trójki bohaterów.
W "Po polowaniu" oglądamy także Chloë Sevigny i Michaela Stuhlbarga, stałych współpracowników Guadagnino. Film miał premierę na 82. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. W polskich kinach ukazał się 17 października 2025 r.
Nowe dzieło Guadagnino okazało się finansową porażką. Na całym świecie film zarobił niecałe 10 mln dolarów. Warto podkreślić, że budżet wynosił między 70 a 80 mln dolarów.
Film "Po polowaniu" zadebiutuje na Prime Video 20 listopada.
Czytaj więcej: Zagrała w nowym filmie Luci Guadagnino. Fabuła skrywa zaskakujący sekret