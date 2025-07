"Stowarzyszenie umarłych poetów" (1989): ten film wzrusza do łez. Niezapomniana rola Robina Williamsa

Akcja filmu "Stowarzyszenie umarłych poetów" ma miejsce jesienią 1959 roku. W szkole z tradycjami pojawia się ekscentryczny nauczyciel, John Keating, który wraz ze swoją obecnością zaszczepia w uczniach pasję do poezji i miłość do życia. Młodzi chłopcy wskrzeszają tytułowe Stowarzyszenie umarłych poetów, a zasadę carpie diem traktują jak motto przewodnie, którym kierują się w latach dorastania. Pewne dramatyczne zdarzenie negatywnie wpływa na atmosferę w szkole, lecz wartości przekazane przez nauczyciela zostają z chłopcami już na zawsze.

Produkcja zapada w pamięć m.in. dzięki wybitnej kreacji Robina Williamsa. Wcielił się on z charyzmatycznego belfra, którego metody prowadzenia zajęć wnoszą pewien powiew świeżości do skostniałych murów i... umysłów. Podczas zajęć nakłaniał uczniów do cieszenia się każdą chwilą życia i podążania za marzeniami. Wielu krytyków uznało tę rolę za jedną z najlepszych w karierze Williamsa. Aktor otrzymał za nią nominację do Oscara.

"Stowarzyszenie umarłych poetów" to film o rozpalaniu pasji i odkrywaniu siebie. "Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów" - mówił swoim uczniom John Keating, jednak te słowa warto odnieść także do własnego życia. Choć od premiery minęło kilka lat, dzieło Petera Weira nadal inspiruje, wzrusza i skłania do podążania za marzeniami.

"Stowarzyszenie umarłych poetów": gdzie i od kiedy można obejrzeć film?

Film "Stowarzyszenie umarłych poetów" będzie można zobaczyć na Netfliksie już od poniedziałku, 4 sierpnia.

