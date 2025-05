Ten film z Julią Roberts to zapomniana perełka. Możesz obejrzeć go za darmo

Film w reżyserii Johna Wellsa to adaptacja wielokrotnie nagradzanej sztuki Tracy’ego Lettsa. Choć jego premiera odbyła się w 2013 roku, dopiero dziś można z łatwością przypomnieć sobie, co sprawiło, że krytycy nazwali go "emocjonalnym rollercoasterem w czystej postaci".

W centrum wydarzeń znajduje się Violet Weston - matka, której trudny charakter spaja i jednocześnie rozbija całą rodzinę. Gdy jej mąż znika w niewyjaśnionych okolicznościach, trzy córki wracają do rodzinnego domu w Oklahomie. Co miało być chwilowym wsparciem, staje się powrotem do ran, których nigdy nie udało się zabliźnić.

Meryl Streep, Julia Roberts i plejada aktorskich osobowości

To właśnie aktorstwo stanowi największą siłę tej produkcji. Meryl Streep jako zgorzkniała, złośliwa i brutalnie szczera Violet stworzyła rolę, która nie tylko została zauważona przez Akademię Filmową, ale też przez widzów na całym świecie. U jej boku występuje Julia Roberts, której ekranowa charyzma błyszczy w konfrontacjach z filmową matką.

Na ekranie pojawiają się także Juliette Lewis, Julianne Nicholson, Sam Shepard, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor, a nawet młodziutka Abigail Breslin. To aktorskie kompendium talentu, które potrafi zagrzmieć i rozbawić, a potem wbić widza w fotel ciszą pełną emocji.

Gdzie obejrzeć "Sierpień w hrabstwie Osage" za darmo?

Film rzadko pojawia się w telewizji, a na większości popularnych platform VOD jest dostępny za opłatą. Dlatego możliwość obejrzenia go za darmo to prawdziwa gratka dla miłośników dobrego kina. Obecnie "Sierpień w hrabstwie Osage" można obejrzeć bezpłatnie na platformie TVP VOD, bez potrzeby logowania czy subskrypcji.

Dla widzów korzystających z innych serwisów warto dodać, że film jest również dostępny w ofercie Polsat Box Go, w ramach abonamentu.

To jedna z tych produkcji, do których warto wrócić - nawet jeśli zna się zakończenie. Sceny pełne napięcia, rodzinne dramaty i mistrzowskie aktorstwo nie tracą na sile, nawet po latach.