Poruszający film podbija Netfliksa. Na ten seans przygotujcie chusteczki!

"Aniołowie są wśród nas": o czym opowiada film?

Produkcja "Aniołowie są wśród nas" (2024) bazuje na przejmującej, prawdziwej historii. Sharon, zawzięta fryzjerka z niewielkiego Kentucky, ledwo wiąże koniec z końcem. Kiedy jednak poznaje wdowca Eda, który próbuje samotnie wychować dwie córki, stara się zrobić wszystko, by mu pomóc. Tym bardziej gdy dowiaduje się o chorobie jednej z dziewczynek, która wymaga długiego i trudnego leczenia...

W głównych rolach zobaczyć możemy Hillary Swank oraz Alana Ritchsona. Za reżyserię odpowiada Jon Gunn, a nad scenariuszem pracował duet Kelly Fremon Craig i Meg Tilly.

Reklama

"Aniołowie są wśród nas": poruszająca produkcja podbija streaming

Film "Aniołowie są wśród nas" zdążył już skraść serca subskrybentom platformy streamingowej Netfliks. Obecnie znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu Top 10 najchętniej oglądanych produkcji.

Zobacz też:

Przystojny Włoch nie miał łatwo. Brakowało mu pieniędzy na życie

