Poruszający film podbija Netfliksa. Na ten seans przygotujcie chusteczki!
Od kilku dni na Netfliksie można zobaczyć niezwykłą produkcję z 2024 roku. Film bazuje na prawdziwej historii, która z pewnością poruszy serca nawet najtwardszych widzów. To obecnie najchętniej oglądany tytuł w streamingu!
Produkcja "Aniołowie są wśród nas" (2024) bazuje na przejmującej, prawdziwej historii. Sharon, zawzięta fryzjerka z niewielkiego Kentucky, ledwo wiąże koniec z końcem. Kiedy jednak poznaje wdowca Eda, który próbuje samotnie wychować dwie córki, stara się zrobić wszystko, by mu pomóc. Tym bardziej gdy dowiaduje się o chorobie jednej z dziewczynek, która wymaga długiego i trudnego leczenia...
W głównych rolach zobaczyć możemy Hillary Swank oraz Alana Ritchsona. Za reżyserię odpowiada Jon Gunn, a nad scenariuszem pracował duet Kelly Fremon Craig i Meg Tilly.
Film "Aniołowie są wśród nas" zdążył już skraść serca subskrybentom platformy streamingowej Netfliks. Obecnie znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu Top 10 najchętniej oglądanych produkcji.
