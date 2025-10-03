Przystojny Włoch nie miał łatwo. Brakowało mu pieniędzy na życie

Sumiennie wspinał się na szczyt. Nagle jego życie się załamało

Zanim Michele Morrone stał się międzynarodową gwiazdą i obiektem westchnień wielu kobiet, zmagał się z problemami finansowymi i zdrowotnymi. Aktor, który 3 pździernika obchodzi 35. urodziny, przyszedł na świat w 1990 roku w Bitonto we Włoszech. Jego rodzice nie byli związani z branżą rozrywkową. Młody Michele wychowywał się razem z trzema starszymi siostrami i bratem. Gdy miał 12 lat jego ojciec niespodziewanie zmarł. W podobnym czasie chłopak postanowił na poważnie pomyśleć o karierze aktorskiej.

Warsztat ćwiczył na zajęciach teatralnych w gimnazjum. Później studiował aktorstwo zawodowe w Teatro Fraschini di Pavia, gdzie również debiutował na scenie w sztuce "Kot Noego" i grał w "ll rhythm di una sigaretta". Pierwszy raz ukazał się na małym ekranie w 2011 roku w miniserialu "Jak delfin 2". Później otrzymał gościnny angaż w "Detektywie w habicie" telewizji Rai 1. Trzy lata po występie w komedii "2+2=5" był finalistą włoskiego odpowiednika "Tańca z Gwiazdami".

Zdjęcie Michele Morrone / Instagram

W 2017 roku zagrał w miniserialu "Sirene", a rok później w dramacie "Renata Fonte". To właśnie wtedy, gdy wspiął się na szczyt włoskiego show-biznesu, jego życie się załamało. Rozstał się z żoną, Roubą Saadeh, libańską stylistką, z którą związany był od 2014 roku. Para doczekała się dwóch synów Marcuda i Brado, którymi teraz opiekują się naprzemiennie. Aktor przyznał się, że rozwód z małżonką spowodował u niego stany depresyjne.

"[...] miałem już wszystko porzucić, nie chciałem już działać. Byłem w ciężkiej depresji po rozwodzie z żoną. Pracę jako ogrodnik znalazłem w odległej wiosce liczącej 1000 mieszkańców, ponieważ nie miałem już pieniędzy w kieszeni" - wspominał aktor.

Michele Morrone został gwiazdą międzynarodowego hitu "365 dni"

W końcu los ponownie się do niego uśmiechnął. Gdy Michele zmagał się z trudnym czasem w życiu, dowiedział się, że otrzymał rolę w międzynarodowej produkcji "365 dni", która mogła otworzyć mu drzwi do branży filmowej poza granicami Włoch. "Zdecydowałem się zaangażować w ten film, choć oczywiście musiałem tę decyzję przemyśleć. To była dla mnie okazja, by wyjść poza Włochy, zacząć międzynarodową karierę. I jak widać, opłacało się" - wyznał w jednym z wywiadów.

Zdjęcie "Kolejne 365 dni" / Everett Collection / East News

Pierwszy film z serii opartej na książkach Blanki Lipińskiej okazał się prawdziwym sukcesem - tak samo jak kolejne części. O produkcjach zrobiło się głośno nie tylko ze względu na fabułę, ale też urodę Michele'a, który w filmach wcielił się w niebezpiecznego Dona Massima Torricelliego.

Życie jest dziwne, kiedy jesteś przygnębiony, przeznaczenie stawia przed sobą odpowiedni pociąg i jeśli jesteś silny, możesz do niego wsiąść. Zawsze wierz w siebie Michele Morrone

Do serii "365 dni" Michele nagrał również dwa utwory - "Feel It" oraz "Hard For Me" - które podbijały listy przebojów. Aktor zaczął zgłębiać swoją pasję do muzyki i już 14 lutego 2020 roku wydał swój debiutancki album zatytułowany "Dark Room". W międzyczasie został twarzą domów mody Dolce & Gabbana i Guess by Marciano oraz wprowadził na rynek markę bielizny damskiej i odzieży plażowej Aurumroma.

Występuje obok największych nazwisk w Hollywood

1 maja 2025 roku swoją premierę na Prime Video miał film z udziałem 35-latka - "Kolejna zwyczajna przysługa". W produkcji zagrał u boku światowej sławy gwiazd m.in. Blake Lively, Anny Kendrick, Allison Janney, Elizabeth Perkins czy Henry'ego Goldinga. W filmie Morrone wciela się w postać Dantego Versano, włoskiego narzeczonego Emily (granej przez Blake Lively), zamieszanego w podejrzane interesy.

Zdjęcie Kadr z filmu "Kolejna zwyczajna przysługa" / Amazon Prime / materiały prasowe

Obecnie artysta promuje swój najnowszy projekt. 1 stycznia 2025 roku do kin trafi film "Pomoc domowa", w którym główne role oprócz Włocha zagrali Sydney Sweeney, Amanda Seyfried i Brandon Sklenar. Reżyserem produkcji jest Paul Feig.

