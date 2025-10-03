Przystojny Włoch nie miał łatwo. Brakowało mu pieniędzy na życie
Znamy go jako gwiazdę filmu "365 dni", ale przystojny Włoch może pochwalić się też innymi sukcesami zawodowymi. W jego życiu nie zawsze było kolorowo. Rok 2018, tuż przed zdobyciem międzynarodowej kariery, był dla niego szczególnie trudny. Jak wyglądała droga do sukcesu Michele'a Morrone?
Zanim Michele Morrone stał się międzynarodową gwiazdą i obiektem westchnień wielu kobiet, zmagał się z problemami finansowymi i zdrowotnymi. Aktor, który 3 pździernika obchodzi 35. urodziny, przyszedł na świat w 1990 roku w Bitonto we Włoszech. Jego rodzice nie byli związani z branżą rozrywkową. Młody Michele wychowywał się razem z trzema starszymi siostrami i bratem. Gdy miał 12 lat jego ojciec niespodziewanie zmarł. W podobnym czasie chłopak postanowił na poważnie pomyśleć o karierze aktorskiej.
Warsztat ćwiczył na zajęciach teatralnych w gimnazjum. Później studiował aktorstwo zawodowe w Teatro Fraschini di Pavia, gdzie również debiutował na scenie w sztuce "Kot Noego" i grał w "ll rhythm di una sigaretta". Pierwszy raz ukazał się na małym ekranie w 2011 roku w miniserialu "Jak delfin 2". Później otrzymał gościnny angaż w "Detektywie w habicie" telewizji Rai 1. Trzy lata po występie w komedii "2+2=5" był finalistą włoskiego odpowiednika "Tańca z Gwiazdami".
W 2017 roku zagrał w miniserialu "Sirene", a rok później w dramacie "Renata Fonte". To właśnie wtedy, gdy wspiął się na szczyt włoskiego show-biznesu, jego życie się załamało. Rozstał się z żoną, Roubą Saadeh, libańską stylistką, z którą związany był od 2014 roku. Para doczekała się dwóch synów Marcuda i Brado, którymi teraz opiekują się naprzemiennie. Aktor przyznał się, że rozwód z małżonką spowodował u niego stany depresyjne.
"[...] miałem już wszystko porzucić, nie chciałem już działać. Byłem w ciężkiej depresji po rozwodzie z żoną. Pracę jako ogrodnik znalazłem w odległej wiosce liczącej 1000 mieszkańców, ponieważ nie miałem już pieniędzy w kieszeni" - wspominał aktor.
W końcu los ponownie się do niego uśmiechnął. Gdy Michele zmagał się z trudnym czasem w życiu, dowiedział się, że otrzymał rolę w międzynarodowej produkcji "365 dni", która mogła otworzyć mu drzwi do branży filmowej poza granicami Włoch. "Zdecydowałem się zaangażować w ten film, choć oczywiście musiałem tę decyzję przemyśleć. To była dla mnie okazja, by wyjść poza Włochy, zacząć międzynarodową karierę. I jak widać, opłacało się" - wyznał w jednym z wywiadów.
Pierwszy film z serii opartej na książkach Blanki Lipińskiej okazał się prawdziwym sukcesem - tak samo jak kolejne części. O produkcjach zrobiło się głośno nie tylko ze względu na fabułę, ale też urodę Michele'a, który w filmach wcielił się w niebezpiecznego Dona Massima Torricelliego.
Do serii "365 dni" Michele nagrał również dwa utwory - "Feel It" oraz "Hard For Me" - które podbijały listy przebojów. Aktor zaczął zgłębiać swoją pasję do muzyki i już 14 lutego 2020 roku wydał swój debiutancki album zatytułowany "Dark Room". W międzyczasie został twarzą domów mody Dolce & Gabbana i Guess by Marciano oraz wprowadził na rynek markę bielizny damskiej i odzieży plażowej Aurumroma.
1 maja 2025 roku swoją premierę na Prime Video miał film z udziałem 35-latka - "Kolejna zwyczajna przysługa". W produkcji zagrał u boku światowej sławy gwiazd m.in. Blake Lively, Anny Kendrick, Allison Janney, Elizabeth Perkins czy Henry'ego Goldinga. W filmie Morrone wciela się w postać Dantego Versano, włoskiego narzeczonego Emily (granej przez Blake Lively), zamieszanego w podejrzane interesy.
Obecnie artysta promuje swój najnowszy projekt. 1 stycznia 2025 roku do kin trafi film "Pomoc domowa", w którym główne role oprócz Włocha zagrali Sydney Sweeney, Amanda Seyfried i Brandon Sklenar. Reżyserem produkcji jest Paul Feig.
Zobacz też: Debiutantka wśród legendarnych aktorów. Wróży jej się wielką karierę