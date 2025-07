Polski film króluje w streamingu. Kolejny sukces wyjątkowej komedii

"Wróbel": o czym opowiada film?

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, kolegą Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia - jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim Dziadek, którego do tej pory nie znał i nowa, wygadana sąsiadka Marzenka. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

Autor filmu, reżyser i scenarzysta Tomasz Gąssowski, to wieloletni współpracownik i kompozytor muzyki do nagradzanych filmów Andrzeja Jakimowskiego. Za muzykę do jego "Imagine" otrzymał MocArta RMF Classic za najlepszą muzykę filmową w roku 2013. Operatorem "Wróbla" jest Wojciech Staroń , wieloletni współpracownik Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze. Producentem i dystrybutorem filmu jest NEXT FILM.

"Wróbel": Jacek Borusiński i inne gwiazdy w obsadzie

Subtelne aktorstwo, nienachalna muzyka i "czujna" na dokumentalne zdarzenia kamera są niewątpliwą wartością artystyczną tego kameralnego filmu.

W roli głównej zobaczyć można Jacka Borusińskiego, współtwórcę Grupy Mumio, która istnieje na polskiej scenie teatralnej prawie 30 lat. Ich legendarne już spektakle to uczta dla miłośników subtelnego, abstrakcyjnego humoru. Za urokliwą kreację Remka Wróbla aktor zdobył nagrodę podczas ubiegłorocznego festiwalu w Gdyni.

W filmie partnerują mu: Julia Chętnicka (która zachwyciła w "Królowej" u boku Andrzeja Seweryna), Krzysztof Stroiński , Piotr Rogucki , Bartłomiej Kotschedoff , Maria Maj, Agnieszka Matysiak. Nie zabraknie ciekawych epizodów aktorskich - na drugim planie pojawią się m.in. Iwo Zaniewski, Stefan Szczepłek, Wojciech Fiedorczuk, Krzysztof Herdzin, Radek Majewski.

"Wróbel": gigantyczny hit w streamingu

Pod koniec listopada ubiegłego roku "Wróbel" pojawił się na platformie Prime Video i przez długi czas utrzymywał się w czołówce najpopularniejszych produkcji. Kilka dni temu hit trafił także do serwisu CANAL+ online i z miejsca przyciągnął ogromną publiczność. Film znalazł się w Top 10 najpopularniejszych tytułów w ostatnim tygodniu.

Zdjęcie Krzysztof Stroiński, Jacek Borusiński, Julia Chętnicka i Piotr Rogucki w scenie z "Wróbla" / Dagmara Szewczuk / materiały prasowe

