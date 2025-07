"The Choice": romans podbił serca widzów na Netfliksie

Film "The Choice" ("Wybór"), w reżyserii Rossa Katza, to ekranizacja bestsellerowej powieści mistrza romansów, Nicholasa Sparksa. Produkcja miała swoją premierę w 2016 roku i od tego momentu podbija serca widzów na całym świecie.

Fabuła skupia się na historii Travisa Shawa (w tej roli Benjamin Walker), beztroskiego weterynarza z Karoliny Północnej, oraz jego nowej sąsiadki – studentki medycyny, Gabby Holland (Teresa Palmer). Choć początkowo wydają się kompletnie różni, z czasem rodzi się między nimi uczucie, które zostaje wystawione na poważną próbę. "The Choice" to nie tylko opowieść o miłości, ale również o odpowiedzialności i poświęceniu.

"The Choice": Polacy oglądają na potęgę

Film "The Choice" kilka dni temu trafił na Netflix. Od tej pory nieustannie przyciąga uwagę polskich widzów. Obecnie znajduje się na trzecim miejscu w rankingu TOP 10 najlepszych filmów Netfliksa ostatnich dni w naszym kraju. Produkcję wyprzedzają tylko "The Old Guard 2" oraz "Godzilla i Kong: Nowe imperium".

