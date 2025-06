"Sztuka pięknego życia": fabuła i obsada

Nagły wypadek samochodowy splata losy Almut (Florence Pugh) i Tobiasa (Andrew Garfield), odmieniając je na zawsze. Od momentu, kiedy wspólnie trafiają na pogotowie, zaczyna w nich kiełkować silna więź, która z biegiem czasu przeradza się w głębokie uczucie. Obserwujemy ich wzajemne zauroczenie, budowania domu i stawania się rodziną. Nieoczekiwanie wychodzi na jaw prawda o zdrowiu Almut, która może zachwiać fundamentem tego, co stworzyli. Paradoksalnie, motywuje to parę do realizacji marzeń i uczy cenić każdą chwilę z niekonwencjonalnej drogi, jaką obrało ich życie. Oto trwająca dekadę, utkana z subtelnych momentów bliskości, głęboko wzruszająca, a czasami nieoczekiwanie zabawna, piękna historia miłosna.

Na stołku reżyserskim "Sztuki pięknego życia" zasiadł John Crowley, twórca nominowanego do trzech Oscarów filmu "Brooklyn". Za scenariusz odpowiada Nick Payne. Oprócz Pugh i Garfielda na ekranie oglądamy między innymi Adama Jamesa, Maramę Corlett i Karę Lynch. Film ukazał się w polskich kinach w styczniu tego roku.

"Sztuka pięknego życia": film dostępny na platformie streamingowej

Film "Sztuka pięknego życia" jest już dostępny na platformie Canal+ online, gdzie można go obejrzeć w ramach abonamentu. Widzowie mają także możliwość wypożyczenia tytułu w różnych serwisach.