Pełen akcji thriller łączący intrygującą historię z filmowym rozmachem. Już w lutym

"Urwisko": nowy film Prime Video

Priyanka Chopra to jedna z najsłynniejszych i najlepiej zarabiających hinduskich aktorek. Gwiazda Bollywood, która zagrała w takich filmach, jak "Kaminey", "7 Khoon Maaf" i "Barfi!", próbowała również swoich sił w Fabryce Snów, odnosząc mniejsze i większe sukcesy. Jedną z najważniejszych pozycji w jej aktorskim portfolio jest główna rola w serialu "Quantico", który opowiada o grupie rekrutów przechodzących szkolenie w bazie FBI. Ostatnio widzieliśmy ją także w serialu "Cytadela" oraz filmie "Sojusznicy" Prime Video.

W lutym 2026 roku na Prime Video zadebiutuje nowy film akcji z udziałem aktorki zatytułowany "Urwisko", będący damską odpowiedzią na "Piratów z Karaibów". Na ekranie będzie jej partnerował Karl Urban. "Urwisko", jak czytamy w informacji prasowej to "trzymająca w nieustającym napięciu jazda bez trzymanki, łącząca kontekst historyczny z nowoczesnym filmowym rozmachem. To pełne emocjonujących pojedynków na miecze, taktycznych pułapek i bójek przygodowe kino akcji, które można oglądać z rodziną i przyjaciółmi, aby uświadomić sobie, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć, by chronić tych, których kochamy".

Za kamerą pełnego akcji thrillera stanął Frank E. Flowers. Scenariusz napisał Joe Ballarini. Producentami są bracia Anthony Russo, Joe Russo oraz Angela Russo-Otstot.

"Urwisko": kiedy i gdzie oglądać?

Film zadebiutuje na Prime Video 25 lutego 2026 r.

