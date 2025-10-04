Oscarowe arcydzieło już w streamingu. W obsadzie plejada gwiazd

"The Social Network": oscarowe arcydzieło w streamingu. Film zdobył aż 3 statuetki

Film "The Social Network" ukazuje kulisy powstania jednego z najbardziej wpływowych social mediów w historii. Fabuła skupia się na historii Marka Zuckerberga, którego dzisiaj znamy jako twórcę Facebooka i właściciela Meta.

Produkcja pokazuje jego początki pracy nad stroną, która w błyskawicznym tempie zyskuje na popularności, jednocześnie czyniąc go sławnym i bogatym. Jak to jednak bywa w takich historiach - wszystko ma swoją cenę, o czym szybko się przekonuje.

W Marka Zuckerberga wcielił się Jesse Eisenberg ("Iluzja", "Prawdziwy ból"). W produkcji zobaczymy również m.in. Andrewa Garfielda, Brendę Song, Justina Timberlake'a czy Armiego Hammera.

Za reżyserię odpowiadał David Fincher, a scenariusz napisał Aaron Sorkin. Produkcję wyróżniono aż trzema Oscarami: za najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszą muzykę (Atticus Ross, Trent Reznor) i najlepszy montaż. Przebój zgarnął również cztery Złote Globy i trzy nagrody BAFTA.

"The Social Network" w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

Film "The Social Network" można obecnie znaleźć w bibliotece Netfliksa.

