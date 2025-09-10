Netflix szykuje intrygujący film akcji. W obsadzie same gwiazdy
Netflix udostępnił pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu akcji. Do produkcji zaangażowano wiele znanych nazwisk - na ekranie zobaczymy m.in. Matta Damona oraz Bena Afflecka. Kiedy premiera?
"Grupa policjantów z Miami odkrywa w przestępczej kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że jej członkowie tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się inni, wszystko staje się wątpliwe - i nie wiadomo już, kto stoi po czyjej stronie" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji, która inspirowana była prawdziwymi wydarzeniami.
Za reżyserię filmu odpowiada Joe Carnahan, który współtworzył scenariusz z Michaelem McGralem. W głównych rolach zobaczymy Matta Damona i Bena Afflecka. Na ekranie towarzyszyć im będą: Steven Eun, Kyle Chandler oraz Teyana Taylor..
W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun produkcji. Już po nim możemy wywnioskować, że twórcy przygotowali intensywne i trzymające w napięciu widowisko. Czy bohaterom uda się zdobyć wzajemne zaufanie?
Premiera filmu "Łup" zapowiadana jest na 16 stycznia. Produkcję będzie można zobaczyć wyłącznie na Netfliksie.
