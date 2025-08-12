"Wojna światów": co to za film?

"Wojna światów" to nowa adaptacja powieści H.G. Wellsa. Film powstał w stylu screenlife, czyli cała akcja rozgrywa się na ekranach urządzeń cyfrowych. Za reżyserię odpowiada Rich Lee, a w rolach głównych występują Ice Cube oraz Eva Longoria.

O czym opowiada? Główny bohater, Will Radford (Ice Cube), pracuje jako uzdolniony analityk cyberbezpieczeństwa. Ziemię najeżdżają tajemnicze istoty. Ich atak skłania Willa do zakwestionowania autentyczności rządu. Zaczyna zastanawiać się, czy nie ukrywa przed nim i przed całym światem czegoś ważnego.

Film przez jakiś czas utrzymywał się na szczycie rankingu popularności na platformie Prime Video. Obecnie wyprzedza go nowość platformy - "The Pickup". "Wojna światów" została skrajnie negatywnie oceniona przez krytyków, zdobywając niezwykle rzadkie 0% na Rotten Tomatoes, co czyni ją jednym z najgorzej przyjętych filmów roku. Aktualnie wynik wynosi 3% pozytywnych ocen od krytyków i 21% od widzów. W sieci pojawiają się nawet opinie, że to najgorsza produkcja dekady.

"Gdyby ten film był choć trochę dobry, mógłbym obawiać się konsekwencji", "Spośród wszystkich prób adaptacji tej historii, ta jest najgorsza", "Trudno się na to patrzy" - czytamy w recenzjach na Rotten Tomatoes.

Wcześniejsze ekranizacje "Wojny światów"

W przeszłości powstawały o wiele bardziej udane ekranizacje powieści H.G. Wellsa. Adaptacja z 1953 roku w reżyserii Byrona Haskina zdobyła status kultowej dzięki efektom specjalnym, które na tamte czasy były nowatorskie, i wywarła duży wpływ na późniejsze kino science fiction.

Serial telewizyjny emitowany w latach 1988-1990 pokazał długofalowe skutki inwazji Marsjan oraz losy ludzi walczących z najeźdźcami. Najpopularniejszą adaptacją jest film Stevena Spielberga z 2005 roku, z Tomem Cruisem w roli głównej. Trzymająca w napięciu akcja rozgrywała się we współczesności, a sama produkcja cieszyła się dużym sukcesem komercyjnym, choć krytycy mieli mieszane opinie.