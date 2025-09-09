Reklama

Nagradzane arcydzieło poruszyło cały świat. Teraz zmierza na streaming

Oprac.: Paulina Gandor
VOD
50 minut temu

"Oppenheimer" to jedna z najbardziej nagradzanych produkcji ostatnich lat. Widowiskowe dzieło Christophera Nolana zostało uhonorowane m.in. siedmioma Oscarami oraz pięcioma Złotymi Globami. Już niedługo film będzie można zobaczyć w streamingu.

"Oppenheimer": film zdobył aż siedem Oscarów

"Oppenheimer" (2023) w reżyserii Christophera Nolana okazał się największym zwycięzcą 96. gali rozdania Oscarów. Produkcja otrzymała aż siedem statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię i dwie role męskie: pierwszoplanową (Cillian Murphy) oraz drugoplanową (Robert Downey Jr.). Ponadto wyróżniono muzykę, zdjęcia i montaż w filmie. 

Produkcja odniosła gigantyczny sukces również podczas innych wydarzeń branżowych. Zdobyła pięć Złotych Globów i siedem nagród BAFTA.

Film przedstawia historię J. Roberta Oppenheimera. Amerykański naukowiec w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora naukowego "Projektu Manhattan" - przedsięwzięcia służącego skonstruowaniu pierwszej w historii bomby atomowej. Po opracowaniu narzędzia Oppenheimer zaangażował się w działalność na rzecz ograniczania wykorzystywania broni jądrowej, stając się jednym z największych symboli pacyfizmu. 

"Zrobiliśmy film o człowieku, który stworzył bombę atomową. Chciałbym zadedykować tę nagrodę wszystkim, którzy zaprowadzają pokój na świecie" - mówił po odebraniu Oscara Cillian Murphy.

"Oppenheimer" w streamingu. Gdzie i od kiedy można obejrzeć?

Film "Oppenheimer" trafi do biblioteki Netfliksa już 21 września.

