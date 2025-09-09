Nagradzane arcydzieło poruszyło cały świat. Teraz zmierza na streaming
"Oppenheimer" to jedna z najbardziej nagradzanych produkcji ostatnich lat. Widowiskowe dzieło Christophera Nolana zostało uhonorowane m.in. siedmioma Oscarami oraz pięcioma Złotymi Globami. Już niedługo film będzie można zobaczyć w streamingu.
"Oppenheimer" (2023) w reżyserii Christophera Nolana okazał się największym zwycięzcą 96. gali rozdania Oscarów. Produkcja otrzymała aż siedem statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię i dwie role męskie: pierwszoplanową (Cillian Murphy) oraz drugoplanową (Robert Downey Jr.). Ponadto wyróżniono muzykę, zdjęcia i montaż w filmie.
Produkcja odniosła gigantyczny sukces również podczas innych wydarzeń branżowych. Zdobyła pięć Złotych Globów i siedem nagród BAFTA.
Film przedstawia historię J. Roberta Oppenheimera. Amerykański naukowiec w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora naukowego "Projektu Manhattan" - przedsięwzięcia służącego skonstruowaniu pierwszej w historii bomby atomowej. Po opracowaniu narzędzia Oppenheimer zaangażował się w działalność na rzecz ograniczania wykorzystywania broni jądrowej, stając się jednym z największych symboli pacyfizmu.
"Zrobiliśmy film o człowieku, który stworzył bombę atomową. Chciałbym zadedykować tę nagrodę wszystkim, którzy zaprowadzają pokój na świecie" - mówił po odebraniu Oscara Cillian Murphy.
Film "Oppenheimer" trafi do biblioteki Netfliksa już 21 września.
