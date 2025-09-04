Koniec współdzielenia kont HBO Max coraz bliżej. Ile dopłacisz?

HBO Max nie zwalnia tempa. Po rebrandingu, który już wprowadził sporo zamieszania w świecie streamingu, na horyzoncie widać kolejne zmiany. Tym razem sprawa dotyczy czegoś, co przez lata było dla wielu użytkowników "niepisanym przywilejem" - współdzielenia konta z rodziną i znajomymi.

HBO Max szykuje zakaz współdzielenia kont jeszcze w tym roku

Zgodnie z zapowiedziami Warner Bros. Discovery, restrykcje mogą wejść w życie szybciej, niż wielu subskrybentów by się tego spodziewało. JB Perrette, szef działu streamingu i gier, otwarcie przyznał, że platforma testowała różne scenariusze i teraz szykuje się do mocniejszej komunikacji. Na początku były to raczej delikatne sugestie, które łatwo było zignorować. Teraz język ma stać się ostrzejszy i zmusić użytkowników do wyboru, płacisz więcej albo tracisz dostęp.

Reklama

Nietrudno przewidzieć, że HBO Max pójdzie ścieżką przetartą przez innych gigantów. Z konta będą mogły korzystać tylko osoby mieszkające pod tym samym dachem. Jeśli ktoś zechce podzielić się dostępem z przyjacielem czy kuzynem mieszkającym w innym mieście, konieczna będzie dopłata. Brzmi znajomo? Dokładnie tak samo wyglądało to w przypadku Netflixa, a później Disney+.

Ile wyniesie dopłata za dodatkowego użytkownika HBO Max?

Na razie konkretów brak, ale łatwo się domyślić, że stawki zostaną dostosowane do lokalnych warunków. W USA dodatkowy użytkownik kosztuje 7,99 dolara miesięcznie, czyli około 30 złotych. W Polsce taka kwota mogłaby być trudna do przełknięcia, zwłaszcza w kontekście rosnących cen subskrypcji. Dla porównania Netflix dolicza 13 zł miesięcznie, a Disney+ - 17,99 zł.

Dlaczego HBO Max wprowadza zakaz współdzielenia kont?

Oficjalnie chodzi o sprawiedliwość i uszczelnienie systemu. W praktyce - o większe przychody. Branża streamingu zmaga się dziś z problemem nasycenia rynku. Wiele osób ma już dostęp do kilku serwisów jednocześnie, a walka o uwagę widza staje się coraz trudniejsza. Dla platform kluczowe staje się więc to, by każdy użytkownik faktycznie płacił za swoje konto.

Na razie zmiany komunikowane są ogólnikowo, nie wiadomo też, w których regionach zostaną wprowadzone jako pierwsze. Można jednak założyć, że prędzej czy później dotkną także polskich subskrybentów. A to oznacza, że wspólne konto ze znajomymi "na pół" przestanie być możliwe, chyba że ktoś zdecyduje się dopłacić.