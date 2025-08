"Tylko nie ty": o czym jest?

"Tylko nie ty" to produkcja Willa Glucka ("To tylko seks", "Annie", "Piotruś Królik") oparta na scenariuszu autorstwa Ilany Wolpert. Główne role zagrali: gwiazda "Euforii" Sydney Sweeney i znany z "Top Gun: Maverick" Glen Powell. Film jest współczesną wersją szekspirowskiego "Wiele hałasu o nic".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nocny agent": Gabriel Basso o drugim sezonie globalnego hitu Netfliksa Netflix

Bea i Ben wyglądają na idealną parę. Po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna. Przynajmniej do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych - udają, że są parą.

"To uroczy film-produkt umiejętnie skrojony pod każdy typ widza. 'Tylko nie ty' pełne jest setek sprawdzonych schematów (dwójka młodych ludzi udaje parę i wkrótce zaczyna się w sobie zakochiwać) i paru znanych rozwiązań. Co jednak ciekawe, ta komedia romantyczna podana jest "na pikantnie", a tak frywolnego kina u nas dawno nie było" - pisał nasz recenzent Jan Tracz.

"Tylko nie ty": film od dziś dostępny na Netfliksie

Film "Tylko nie ty" od dzisiaj jest dostępny na Netfliksie. Można go także zobaczyć na platformie HBO Max.