To kultowa komedia romantyczna. Teraz obejrzysz ją na Netfliksie!

Film "Lepiej późno niż później" to jedna z najbardziej kultowych komedii romantycznych, która niezmiennie bawi i wzrusza widzów na całym świecie. Produkcja z 2003 roku wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a teraz jest dostępna na Netfliksie, co daje nowym pokoleniom szansę na odkrycie tej niezwykłej historii.

O czym opowiada "Lepiej późno niż później"?

Głównym bohaterem filmu jest Harry Sanborn, w którego wciela się Jack Nicholson. To sześćdziesięcioletni mężczyzna, który od lat umawia się z dużo młodszymi kobietami. Jednak jego życie zmienia się diametralnie, gdy podczas pobytu w nadmorskim domu swojej dziewczyny poznaje jej matkę - graną przez Diane Keaton. Przypadkowe spotkanie prowadzi do serii zaskakujących i zabawnych sytuacji, które zmuszają bohaterów do przewartościowania swojego podejścia do miłości i życia.

Reklama

Obsada filmu "Lepiej późno niż później" zachwyca

Gwiazdorska obsada to jeden z największych atutów filmu. Oprócz Jacka Nicholsona i Diane Keaton, na ekranie zobaczymy również Keanu Reevesa, który wciela się w młodego lekarza oczarowanego postacią graną przez Keaton. Ich chemia na ekranie oraz doskonale napisane dialogi sprawiają, że film jest wyjątkowo angażujący i pełen ciepłego humoru.

Film Nancy Meyers to mistrzowskie połączenie romantyzmu i humoru, które przypadnie do gustu zarówno starszym, jak i młodszym widzom. Świetnie zrealizowana historia o miłości, życiu i niespodziewanych zwrotach akcji jest ponadczasowa i dostarcza wielu wzruszeń.

Gdzie obejrzeć "Lepiej późno niż później"?

Obecnie film można oglądać na platformie Netflix, gdzie dostępny jest w jakości HD. To doskonała okazja, by wrócić do tej niezapomnianej komedii lub obejrzeć ją po raz pierwszy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nieprzyjaciel" [trailer 2] materiały prasowe

Zobacz też:

Niespodziewany hit wraca z kontynuacją. Widzowie pokochali ten serial

Mroczny "Świt Ameryki" podbija Netfliksa. Widzowie pokochali ten serial

Mroczne thrillery psychologiczne, które królują na Netfliksie. Numer 4 to prawdziwy hit