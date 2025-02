"Aquaman i zaginione królestwo": kontynuacja wielkiego hitu

"Aquaman i zaginione królestwo" Jamesa Wana skupia się na dalszych zmaganiach Arthura Curry (Jason Momoa), władcy Atlantydy, z Black Mantą (Yahya Abdul-Mateen II). Złoczyńca powraca, by zemścić się na podwodnym królestwie za śmierć swojego ojca. By go pokonać, Aquaman musi zwrócić się o pomoc do swego brata Orma (Patrick Wilson). Ten po wydarzeniach z pierwszego filmu jest więziony i może nie mieć ochoty na współpracę z Arthurem.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Patrick Wilson na Mastercard OFF Camera. Czym dla niego jest kino niezależne? INTERIA.PL

Pierwszy "Aquaman" był największym sukcesem kasowym DCEU. Zarobił ponad 1,143 miliarda dolarów. Jego sequel zebrał jedynie niecałe 378 milionów dolarów. Przy budżecie 215 milionów dolarów można określić go jako box-offisowy zawód. Nie zmienia to jednak faktu, że zarobił on więcej od pozostałych filmów superbohaterskich DCEU z 2023 roku. "Flash" zgromadził 266,6 miliona dolarów, "Shazam! Gniew bogów" 132,3 miliony, a "Blue Beetle" 128,8 miliona.

"Aquaman i zaginione królestwo" od dziś na Netflix

Film "Aquaman i zaginione królestwo" od 27 lutego jest dostępny na Netflix. Na tej samej platformie można także zobaczyć pierwszą część - "Aquaman".