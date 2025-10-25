Jeden z najlepszych filmów tego roku obejrzysz bez wychodzenia z domu

"Zniknięcia": jeden z najciekawszych filmów 2025 roku

"Zniknięcia" to najnowszy film Zacha Creggera, twórcy "Barbarzyńców". Opowiada on o dziwnym wydarzeniu, które dotyka mieszkańców amerykańskiego miasteczka. Pewnej nocy znikają niemal wszystkie dzieci chodzące do jednej klasy. Zrozpaczeni rodzice chcą wiedzieć, co spotkało ich pociechy. Podejrzenie pada na Justine, wychowawczynię klasy.

Film zachwycił zarówno widzów, jak i krytyków. Dzieło Creggera zarobiło już globalnie ponad 263 miliony dolarów. To świetny wynik - szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę budżet produkcji, który wynosił jedynie 38 milionów dolarów. Reżyser ma już plany na realizację prequela.

"Zniknięcia" to jeden z tych filmów, którego finał podzieli widzów. Jedni uznają go za brawurową dezynwolturę, inni zaś za efekciarstwo maskujące brak pomysłu na domknięcie inteligentnego kina grozy" - pisał w naszej recenzji filmu Łukasz Adamski.

W rolach głównych wystąpili w filmie: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher oraz Benedict Wong i Amy Madigan.

Zach Cregger wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza. Jest również jego producentem razem z Royem Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitzem i Raphaelem Margulesem.

