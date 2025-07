"Nie ten Paryż": o czym będzie nowy film Netfliksa?

Młoda kobieta o imieniu Dawn (Miranda Cosgrove) zgłasza się do telewizyjnego programu randkowego, sądząc, że ma on miejsce w romantycznym Paryżu. Ku jej zaskoczeniu okazuje się, że chodzi o niewielkie miasteczko Paris... w Teksasie. Chce jak najszybciej się wycofać, ale niespodziewane uczucie do charyzmatycznego uczestnika (Pierson Fodé) komplikuje jej plany.

"Nie ten Paryż" to nowa komedia romantyczna Netfliksa, wyreżyserowana przez Janeen Damian, twórczynię takich tytułów jak "Niezapomniane święta" i "Irlandzkie życzenie". Film z pewnością przypadnie do gustu fanom lekkich, romantycznych historii w stylu "Emily w Paryżu". Po premierze zwiastuna szczególną uwagę przyciągnął Pierson Fodé, który wciela się w rolę prostego, ale niezwykle uroczego chłopaka z małego miasteczka.

"Nie ten Paryż": kiedy premiera?

Film "Nie ten Paryż" zadebiutuje 12 września 2025 na platformie Netflix.

