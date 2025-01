Film, który wywołał burzę, wraca na ekrany. W lutym zobaczysz go na Netflix

"Pięćdziesiąt twarzy Greya". Kontrowersyjny hit znowu w akcji. Teraz na VOD

Gdy "Pięćdziesiąt twarzy Greya" weszło do kin, zapoczątkowało trend na filmy eksplorujące to, co może dziać się za zamkniętymi drzwiami u par szukających mniej klasycznych doznań. Produkcja natychmiast stała się globalnym hitem i pobudziła dyskusję o alternatywnych modelach funkcjonowania związków damsko-męskich. Choć przyczynił się do pewnych zmian społecznych, krytycy uznali, że nie wykorzystał swojego potencjału.

Filmowi zarzucano, że choć opierał się o intersujący, a wręcz intrygujący temat, stworzono płytki i przewidywalny scenariusz, bez pogłębionej analizy postaw bohaterów. Zwracano uwagę na fakt, że Anastasia Steele i Christian Grey, choć byli postaciami psychologicznie złożonymi, zostali przedstawieni jednowymiarowo. Film spotkał się również z krytyką środowisk, których praktyki przedstawiono na ekranie. Przedstawiciele grup zarzuciły twórcom brak realizmu i niewłaściwe przedstawienie ich działań, czyniąc z więzi Greya i Steele sensację, pełną toksyczności i kontroli, zamiast zgodnej z zasadami bezpieczeństwa i zaufania, które są kluczowe w tej kulturze.

Kto ma tutaj rację? Fani streamingu już wkrótce będą się mogli przekonać, ponieważ cała seria "Pięćdziesięciu twarzy Greya" zostanie udostępniona na Netflix.

Walentynki z "Pięćdziesiąt twarzy Greya"? Netflix dodaje kontrowersyjny hit do swojej biblioteki

Wielkimi krokami zbliża się Święto Zakochanych. Z tej okazji Netflix przygotowuje szereg historii miłosnych, które będą idealne na seans walentynkowy. Jedną z propozycji serwisu będą wszystkie części "Pięćdziesięciu twarzy Greya". Kontrowersyjna seria pojawi się na platformie już 1 lutego.

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" to opowieść o studentce literatury, która przeprowadza wywiad z przystojnym milionerem. Początkowo niewinna rozmowa prowadzi do wspólnej fascynacji, która przeradza się w nietypową więź, pełną namiętności, ale i niepewności z którą dziewczyna nie miała wcześniej do czynienia. Kolejne odsłony serii - "Ciemniejsza strona Greya" i "Nowe oblicza Greya" - eksplorują rozwój ich relacji.

