"Jedna bitwa po drugiej" rozpoczyna wyścig po nagrody

Zmęczony życiem rewolucjonista Bob ( Leonardo DiCaprio ) egzystuje w stanie odurzenia i paranoi w towarzystwie zadziornej, pewnej siebie córki Willi (Chase Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego śmiertelny wróg (Sean Penn), a córka znika, Bob stara się za wszelką cenę ją odnaleźć. Oboje muszą zmierzyć się z z jego skomplikowaną przeszłością.

"Jedna bitwa po drugiej" jest liderem wyścigu do tegorocznych Złotych Globów z dziewięcioma nominacjami, w tym w kategorii najlepszy film – musical/komedia. W rolach głównych występują zdobywcy Oscarów, nagród BAFTA i Złotych Globów Leonardo DiCaprio, Sean Penn i Benicio Del Toro, Regina Hall oraz nominowani do Złotych Globów Teyana Taylor i Chase Infiniti. Scenarzystą, reżyserem i producentem jest Paul Thomas Anderson.

W serwisie "Gold Derby", który przewiduje laureatów nagród przemysłu rozrywkowego, najnowsza produkcja Andersona jest faworytem do Oscara w kategoriach: najlepszy film, reżyser, scenariusz adaptowany, aktor pierwszoplanowy (Leonardo DiCaprio), aktorka drugoplanowa (Teyana Taylor), aktor drugoplanowy (Sean Penn), casting i zdjęcia.

Krytycy od tygodni rozpływają się nad filmem. W serwisie Rotten Tomatoes "Jedna bitwa po drugiej" otrzymało aż 95 proc. pozytywnych ocen od recenzentów. Produkcję chwalono także na łamach naszego serwisu.

"Ogląda się ten szalony świat jednak świetne. Jest to dziko sarkastyczne kino zmieniające co chwilę ton od komedii (jest tutaj nawet slapstick) do brutalnego road movie z przezabawnym Seanem Pennem dociskającym aktorski pedał gazu do dechy. Ba, jest nawet odczuwalny duch jednego z mniej docenionych filmów Andersona pod tytułem 'Lewy sercowy'. Szarżujący DiCaprio rzeczywiście boksuje się z bardzo pijaną miłością i... bardzo naćpaną rewolucją" - pisał Łukasz Adamski w recenzji dla Interii.

"Jedna bitwa po drugiej" online. Gdzie obejrzeć film?

Film wszedł do kin pod koniec września 2025 roku. Zarobił ponad 204 miliony dolarów, co czyni go najbardziej dochodowym dziełem w dorobku reżysera.

Zaledwie kilka tygodni po premierze kinowej produkcja trafia na platformę streamingową. Film "Jedna bitwa po drugiej" od dziś jest dostępny na HBO Max.

