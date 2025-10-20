Arcydzieło sprzed lat podbija Netfliksa. Polacy oglądają na potęgę

Netflix rozpoczął tydzień w wielkim stylu. Do oferty platformy trafił kultowy film z 1992 roku, który na zawsze zapisał się w historii światowego kina. "Zapach kobiety" to produkcja, która przyniosła Alowi Pacino upragnionego Oscara i do dziś uznawana jest za jedno z jego najwybitniejszych dokonań aktorskich.

"Zapach kobiety" na Netflix - oscarowy film, który wzrusza po latach

Nowość w ofercie Netflixa wywołała entuzjazm wśród fanów dobrego kina. "Zapach kobiety" to jeden z tych filmów, które mimo upływu ponad trzech dekad wciąż potrafią poruszyć widza do głębi. Reżyser Martin Brest stworzył opowieść pełną emocji, pasji i ludzkich słabości. To historia, która w równym stopniu wzrusza, co inspiruje.

Akcja filmu skupia się wokół Charliego, nieśmiałego studenta prestiżowej szkoły, który w ramach pracy dorywczej ma zająć się niewidomym emerytowanym pułkownikiem, Frankiem Slade’em. Chłopak spodziewa się spokojnych dni w towarzystwie zgorzkniałego weterana, jednak rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Frank, mimo swojej niepełnosprawności, ma w sobie więcej życia niż niejeden młody człowiek. Postanawia zabrać Charliego do Nowego Jorku i pokazać mu, jak naprawdę wygląda wolność, ryzyko i smak życia.

W tej niezwykłej relacji mistrz i uczeń wzajemnie się uczą - Frank na nowo odkrywa sens istnienia, a chłopak zaczyna rozumieć, czym jest odwaga i odpowiedzialność za własne decyzje.

To właśnie za rolę Franka Slade’a Al Pacino zdobył swojego pierwszego Oscara w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego. Jego interpretacja niewidomego weterana zachwyciła krytyków i widzów na całym świecie. Pacino stworzył postać pełną sprzeczności - surową, ale czułą, zgorzkniałą, a zarazem wrażliwą. Jego legendarna scena tanga z Gabrielle Anwar przeszła do historii kina i do dziś uchodzi za jedną z najpiękniejszych w dziejach filmu.

Obsada filmu "Zapach kobiety"

W filmie oprócz Ala Pacino wystąpili również:

Chris O'Donnell jako Charlie - młody student, który staje się towarzyszem i przyjacielem Franka,

James Rebhorn w roli dyrektora szkoły,

Gabrielle Anwar, znana z kultowej sceny tańca,

Philip Seymour Hoffman, dla którego był to jeden z pierwszych filmowych występów.

Ta różnorodna obsada sprawia, że każda scena w filmie tętni życiem, a dialogi pozostają w pamięci na długo po seansie.

Gdzie obejrzeć "Zapach kobiety"?

Film "Zapach kobiety" jest już dostępny w bibliotece Netflixa od 20 października 2025 roku. To doskonała propozycja na wieczór dla wszystkich, którzy cenią klasykę kina i wybitne aktorstwo. Produkcja wciąż zachwyca swoim przekazem - przypomina o sile empatii, godności i potrzebie odwagi w obliczu trudnych wyborów.