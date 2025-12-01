"Until Dawn": adaptacja popularnej gry

"Until Dawn" jest adaptacją popularnej gry wideo. W filmie wystąpił Peter Stormare, który pojawił się także w cyfrowej przygodzie. U jego boku oglądamy m.in. Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A'zion. Za kamerą stanął David F. Sandberg, reżyser dwóch części superbohaterskiego hitu "Shazam!".

Rok po tajemniczym zniknięciu swojej siostry Melanie, Clover i jej przyjaciele udają się do odległej doliny w poszukiwaniu odpowiedzi. Przeszukując opuszczone centrum dla zwiedzających, odkrywają, że są prześladowani przez zamaskowanego zabójcę i mordowani jeden po drugim... tylko po to, aby obudzić się i znaleźć się z powrotem na początku tego samego wieczoru. Uwięzieni są zmuszeni do ponownego przeżywania jednej nocy — tylko za każdym razem zagrożenie ze strony zabójcy jest inne, każde bardziej przerażające niż poprzednie. Nadzieja maleje, a grupa wkrótce zdaje sobie sprawę, że pozostała im ograniczona liczba śmierci, a jedynym sposobem na ucieczkę jest przetrwanie do świtu.

Budżet "Until Dawn" wynosił zaledwie 15 mln dolarów. Zadebiutował w kwietniu tego roku i nie przyciągnął zbyt dużej publiczności do kin - zarobił nieco ponad 50 mln. Wielu widzów uważa, że film ma niewiele wspólnego z grą i zmarnowano potencjał. Jednocześnie dla osoby niezaznajomionej z grą "Until Dawn" może działać jako samodzielny horror, slasher, który, choć nie jest za bardzo odkrywczy, trzyma w napięciu.

"Until Dawn" online. Gdzie oglądać?

Film "Until Dawn" od 5 grudnia będzie można oglądać na platformie HBO Max.

