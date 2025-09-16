Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).

Film "Nie ten Paryż" jest dostępny na Netfliksie.

Trafić na naprawdę dobrą komedię romantyczną spod szyldu Netfliksa to nie lada wyzwanie. Zazwyczaj nowe tytuły błyskawicznie wskakują na listy popularności, ale jakościowo pozostawiają wiele do życzenia. Dlatego przeżyłam niemałe zaskoczenie, gdy nowość giganta streamingowego okazała się filmem, który nie tylko dostarczył mi sporą dawkę rozrywki, ale i fabularnie wcale nie wypadał aż tak źle.

"Nie ten Paryż": idolka nastolatek w roli głównej nowości Netfliksa

Trzeba przyznać, że poprzeczka była zawieszona naprawdę nisko. Po mdłej "Miłości w Oksfordzie" i jeszcze bardziej nieudanej nowej "Planecie Singli" moje oczekiwania wobec "Nie tego Paryża" były, łagodnie mówiąc, minimalne – jeśli nie zerowe, bowiem opis i zwiastun zapowiadały komedię z dość głupkowatym twistem.

Marzeniem głównej bohaterki, Amerykanki Dawn (Miranda Cosgrove), jest studiowanie sztuki w Paryżu. Zostaje przyjęta na uczelnię, lecz brak funduszy uniemożliwia jej utrzymanie się w stolicy Francji. Wtedy siostra Emily (Emilija Baranac) pokazuje Dawn program randkowy. Nowa edycja ma się rozgrywać... w Paryżu, a do wygrania jest spora suma pieniędzy. Wystarczy, że oczaruje przystojnego kawalera, a w finale zgarnie nagrodę.

Oczywiście Dawn początkowo podchodzi do tego sceptycznie, ale w końcu decyduje się na casting. Ku jej zdziwieniu dostaje się do programu. I tu pojawia się mały twist od producentów – kandydatki będą walczyć o względy kawalera w... Paryżu w Teksasie. Na dodatek okazuje się, że poznała już wcześniej wspomnianego przystojniaka...

W roli głównej występuje Miranda Cosgrove, dla widowni w moim wieku niezapomniana jako Carly Shay z młodzieżowego serialu "iCarly". Wówczas była idolką nastolatek, lecz po zakończeniu produkcji nie odniosła już takiego sukcesu. Dziś aktorka ma 32 lata i dopiero ostatnio przebija się na pierwszy plan w filmach Netfliksa. W "Nie tym Paryżu" partneruje jej Pierson Fodé, aktor mniej znany szerokiej publiczności. Dość rozpoznawalna jest natomiast reżyserka, Janeen Damian. W zeszłym roku na platformie giganta streamingowego ukazała się jej komedia romantyczna z Lindsay Lohan w roli głównej - "Irlandzkie życzenie", a wcześniej - "Niezapomniane święta", także z Lohan. Filmy te nie zachwycały pod względem jakości, ale były urocze i błyskawicznie podbiły rankingi popularności.

Zdjęcie "Nie ten Paryż" / Diyah Pera/Netflix ©2024 / Netflix

"Nie ten Paryż": parodia programów randkowych

Można więc stwierdzić, że średnie, ale urocze komedie romantyczne to znak rozpoznawczy Janeen Damian. Mimo że od początku wiadomo, jak potoczy się fabuła "Nie tego Paryża", seans przynosi sporo rozrywki, głównie dzięki satyrze na programy randkowe. Nowość Netfliksa to bowiem nie tylko kliszowa historia miłosna.

Elementem wyróżniającym film na tle innych produkcji tego typu jest właśnie wątek wyśmiewania show randkowych. Oglądamy przerysowane bohaterki, pragnące swoich pięciu minut, ekipę filmową, która za wszelką cenę chce uchwycić najbardziej pikantne smaczki, oraz kawalera, którego klatę podziwiamy w slow motion. A to wszystko w przepięknej posiadłości na ranczu. W Polsce mieliśmy już podobną produkcję – "Algorytm miłości". Był może bardziej przerysowany, ale obie historie utrzymane są w podobnym klimacie: komediowość poprzez wyśmiewanie schematów. I trzeba przyznać – w "Nie tym Paryżu" to wyśmiewanie jest naprawdę celne!

Pod względem historii miłosnej scenariusz jest dość oklepany. W pewnym momencie Dawn opuszcza program, ale wraca w finale, bo trzymanie się własnych decyzji raczej nie jest cechą bohaterek tego typu. Charakterologicznie nie ma co liczyć na coś głębszego. Postaci, z głównymi bohaterami na czele, wypadają banalnie, ale w przypadku tej historii, to wcale nie kłuje aż tak w oczy. Na plus wyróżnia się finałowa decyzja kobiety dotycząca pieniędzy. Choć zakończenie w kontekście relacji Dawn i Treya było przewidywalne, ten krok okazał się niespodzianką. "Nie ten Paryż" nie jest więc kolejną klapą Netfliksa. To lekka komedia z absurdalnym poczuciem humoru, idealna na wieczorny seans. Jeśli lubicie takie klimaty – polecam!

6/10

"Nie ten Paryż", reż. Janeen Damian, USA. Data premiery na Netfliksie: 12 września 2025 r.

