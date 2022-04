"Morbius": Bohater sprzed lat [recenzja]

"Morbius" Daniela Espinosy to kolejna, po dwóch "Venomach" , fabuła o przygodach wybranego przeciwnika Spider-Mana, ale bez charyzmatycznego ścianołaza, zarezerwowanego do występów w kolejnych odsłonach głównego kinowego uniwersum Marvela. Samo w sobie nie jest to jeszcze wadą. Komiksowy Morbius nie był zresztą tak mocno powiązany z Peterem Parkerem, jak Eddie Brock, więc jego brak nie tworzy luki odczuwalnej przez cały seans. Rzecz w tym, że Espinosa i jego scenarzyści nie mają zupełnie pomysłu, jak "Morbiusa" uczynić interesującym.



Bohatera raczą generyczną genezą. Ich Michael Morbius ( Jared Leto ) jest genialnym biologiem, dotkniętym rzadką chorobą krwi. Czas się powoli kończy, więc uczony decyduje się na ostatnią próbę ratunku - połączenie genomu człowieka i żywiących się krwią nietoperzy. Eksperyment kończy się połowicznym sukcesem. Stan Michaela poprawia się w mgnieniu oka. Zaczyna on także wykazywać szereg nadprzyrodzonych zdolności, z podwyższoną siłą i lataniem na czele. Niestety, ma to swoją cenę. Morbius musi konsumować krew, inaczej po kilku godzinach znajduje się na granicy życia i śmierci. Problem pojawia się, gdy eksperymentowi poddaje się osoba z tą samą przypadłością, która w przeciwieństwie do uczonego, nie będzie miała problemów z zabijaniem ludzi w celu pozyskania pożywienia.

Tak oto ponownie otrzymujemy historię początków herosa oraz jego walkę ze swoim złym odbiciem. Może historia, chociaż sztampowa, bawi? Nie, fabularnie "Morbius" jest pozszywany z elementów wyeksploatowanych do cna, zbędnych (wątek dwóch detektywów) i irytujących (dialogi deklaratywne). Bohaterowie chociaż ciekawi? Ani trochę. Grany przez Matta Smitha przybrany brat Morbiusa jest co najwyżej irytujący, Jared Harris jako jego mentor ma ledwo kilka scen, a Adria Arjona jako ukochana bohatera okazuje się postacią z papieru. Największym zaskoczeniem jest Jared Leto w roli głównej. Aktor, który przyzwyczaił widzów do kolejnych szaleństw i szarży, tutaj raczy nas jedną ze swych najspokojniejszych i najnudniejszych ról. Nawet jemu się nie chciało.

Twórcy nie wiedzieli także, w jakiej konwencji utrzymać "Morbiusa". Widać, że w niektórych scenach (masakra na statku) planowano zrobić użytek z wyższej kategorii wiekowej, z której w pewnym momencie zrezygnowano, bo - zapewne - liczono na większe zyski. Film nie sprawdza się także jako widowisko, ukrywając całą akcję w mroku i niszcząc ją rozchwianą kamerą oraz szybkim montażem. Wisienką na torcie są sceny po napisach, klejące na ślinę film Espinosy z większym kinowym uniwersum. Co z tego, że bez sensu?

"Morbius" nie jest filmem skrajnie złym. To dzieło zwyczajnie zbędne, powstałe nie z autorskiej potrzeby, a wyliczeń wytwórni, która wie, że dany gatunek wciąż zarabia, ale nie do końca rozumie dlaczego. Byłbym szczęśliwy, gdy Sony ograniczyło się do koprodukowania kolejnych Spider-Manów z Tomem Hollandem oraz animacji o Milesie Moralesie. Te wychodzą im całkiem dobrze.

3/10

