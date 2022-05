Horrory "feministyczne"

"Carrie" , "Obcy" , "Milczenie owiec" , a ostatnio "Niewidzialny człowiek" , "To my" , "Ostatniej nocy w Soho" - to tylko pierwsze z brzegu przykłady horrorów, które można ochrzcić mianem "feministyczne". Silna kobieta, manipulujący i toksyczny mężczyzna, kobieca furia i krwawa zemsta. Alex Garland nie pierwszy raz wpisuje się w te modne tematy. Transhumaniczna "Ex Machina" była o ucieczce kobiety cyborga ze świata zwichrowanego naukowca i samozwańczego boga w typie Kurtza z "Jądra ciemności". "Anihilacja" to opowieść o zagładzie kosmicznego porządku, ale też z perspektywy kobiecej. W "Men" Garland łączy ze sobą te elementy, umieszczając je w przytulnym domu na angielskiej wsi.

Harper ( Jessie Buckley ) potrzebuje ucieczki po tragicznej śmierci męża (Paapa Essiedu). Wioska Hertfordshire wydaje się być miejscem idealnym. Elżbietański dom ma być dla niej miejscem wyciszenia, odnalezienia balansu i poukładania sobie życia na nowo. Jej jedynym kontaktem z londyńskim życiem jest przyjaciółka (Gayle Rankin), z którą co jakiś czas łączy się na video komunikatorze w telefonie. Sielanka się kończy, gdy w ogrodzie Harper pojawia się przerażający, nagi mężczyzna, ciągnąc za sobą kolejne upiorne wydarzenia.



Zdjęcie Jessie Buckley w filmie "Men" / materiały prasowe

Fani gore i body horroru będą zachwyceni

Garland stara się balansować na granicy, jaką genialnie eksplorował Roman Polański w "Dziecku Rosemary" czy "Wstręcie". Oba kultowe horrory opowiadają o pętli zaciskającej się na szyi kobiety, która (w zależności od percepcji widza) popada albo w szaleństwo, albo jest pochłaniana przez ciemne moce. Próżno szukać u Garlanda igrania z widzem. Harper wpada w świat złożony (poza jedną policjantką) z samych mężczyzn o twarzy Rory Kinneara. Aktor, znany najbardziej z roli Billa Tannera z serii o Jamesie Bondzie, wciela się w "Men" w kilka ról. Jest nagim mężczyzną w ogrodzie, odrażającym proboszczem miejscowej parafii, właścicielem domu, który wynajmuje Harper, policjantem, barmanem i nawet bezczelnym, upiornym nastolatkiem.



Kinnear daje aktorski popis, o jakim marzy pewnie każdy aktor. Szczególnie z The Royal Shakespeare Company. Razem z doskonale rozdygotaną Jessie Buckley tworzą zjawiskowy i charyzmatyczny duet na ekranie. Poprzednie filmy Garlanda sygnalizowały, że jest on zafascynowany body horrorem. Teraz dociska pedał do końca, stając się wiernym uczniem mistrza Cronenberga. W finale "Men" odnajdziemy elementy "Coś" Carpentera, "Głowy do wycierania" Lyncha, ale też, do czego Garland się przyznaje w wywiadach, jest fascynacja serialem Anime "Atak tytanów". Fani gore i body horroru będą zachwyceni. Ja jestem. Tyle, że dostrzegam jak mocno te efekty przykrywają główną myśl Garlanda.

Nie ma mrugnięcia okiem do widza. Zbyt serio?

Ta myśl jest niestety wyświechtana i podana łopatologicznie. W "Ostatnim kuszeniu Chrystusa" Scorsesego, ukryty za twarzą anielskiego dziecka szatan mówi Jezusowi, że istnieje tylko jedna kobieta, która przybiera po prostu różne twarze. W "Men" istnieje jeden mężczyzna, który nawet nie przybiera różnych twarzy. On ma twarz tego samego aktora. Każdy z mężczyzn jest toksyczny, pasywno-agresywny i pełen przemocy, która tylko czeka, by eksplodować spod jego patriarchalnych powiek. Garland bardzo szybko gra znaczonymi kartami, tworząc dychotomiczny podział na uciskaną kobietę i uciskających ją mężczyzn. Nie ma półcieni i niedomówień. Nie ma ironii i mrugnięcia okiem do widza. Ba, kluczowy jest tutaj motyw biblijnego ogrodu, zerwanego jabłka i nagiego mężczyzny. A więc nic w relacjach damsko-męskich nie zmieniło się od czasów biblijnych? Serio?

Ma "Men" halucynacyjną rytmikę. Angielska wieś, sfotografowana przez stałego współpracownika Garlanda Roba Hardy'ego, ma swój piękny surrealistyczny mrok. Scena w tunelu, która otwiera przed Harper inny świat, długo będzie wam dudniła w głowie. Trudno nie dać się w ten świat wciągnąć. Szkoda więc, że Garland ociera się o łopatologię Darrena Aronofsky’ego z jego nieznośnej "mother!" . No, ale może to znak czasów, gdy trzeba wrzeszczeć wyjątkowo głośno, że samiec od biblijnej jabłoni to twój wieczny wróg. A może to problem mężczyzny, który tak bardzo chce dowieść, że jest feministą, że popada w autoparodię? Mary Harron w "American Psycho" , Rose Glass w "Saint Maud" , ale też Agnieszka Smoczyńska w "Córkach dancingu" dowodzą, że moja teza nie jest wydumana.

6,5/10

"Men" , reż. Alex Garland, USA 2022, dystrybutor: M2Films, premiera kinowa: 3 czerwca 2022 roku.



