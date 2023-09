Film jest właściwie bezustanną pogonią za tytułowym bohaterem, ruszą w nią dziennikarka, która ma przeprowadzić z nim wywiad. Dali, choć zdaje się być na wyciągnie ręki, nieustannie się wymyka. Podczas pierwszego ich spotkania świat pęka, ulega załamaniu i rozszczelnieniu. Na przykład hotelowy korytarz - przejście nim powinno zająć moment, gdy jednak wkracza Dali, droga wydłuża się w nieskończoność, a jedna minuta jest jak cała wieczność. Świat, w którym żyje bohater, ma strukturę pętli, składa się z serii nieustających powtórzeń. Dupieux pokazuje świat Dalego i jego sztukę jako coś zmiennokształtnego, płynnego. Zmiennokształtność jest zresztą podstawą całego konceptu. Malarza gra nie jeden, a kilku aktorów, co parę scen wymieniają się między sobą, drogi niektórych się przeplatają, przenikają, przecinają. Dali trzydziestoletni spotyka Dalego przedśmiertnego i tak w kółko. "Daaaaaali!" staje się zatem czymś na kształt zabawy w rozkładanie matrioszki: w jednym Dalim znajduje się drugi, mniejszy. To uniwersum Dalego z Dalim podniesionym do potęgi entej.

W środku zawsze jest pusto

Katalog pomysłów Dupieuxa bywa imponujący. I tak, wizje prosto z głowy artysty przenikają do świata rzeczywistego - ludzie z jego obrazów, z których głów wyrastają przedmioty o dziwnych kształtach, zdają się istnieć naprawdę i pozować mu na tle oceanu; innym razem pojawienie się na środku plaży białego fortepianu, na którym rośnie jodełka i z którego przez cały czas cieknie woda, nikogo tak bardzo nie wzrusza. Gdy pada deszcz, tak naprawdę z nieba spadają martwe psy. Gdy Dali ma ochotę postrzelać do celu, ładuje na wyrzutnie gołębie zamiast ceramicznych rzutek. Ten obłęd udziela się także innym, wszak pozostałymi bohaterami filmu są ludzie, którzy przystają na logikę Dalego, czyli po prostu przystają na jej brak. W pewnym momencie dostajemy się do snu pewnego księdza - to sen śniony w innym śnie. Na jednym z poziomów tego labiryntu rodem z "Incepcji" ksiądz zostaje zastrzelony przez wziętego prosto z westernu szeryfa w kowbojskim kapeluszu. Chwilę później role się odwracają i to ksiądz strzela mu prosto w głowę. Czy ma to w ogóle jakikolwiek sens? Nie ma żadnego.

Zdjęcie Scena z filmu "Daaaaaali!" / Atelier de Production / materiały prasowe

A kto powiedział, że musi mieć? Jeśli porównujemy już kino Dupieuxa do zabawy matrioszką, to trzeba mieć na względzie, że nigdy nie prowadzi ona do sedna, w środku zawsze jest pusto. To rodzaj oszustwa, imitacji, iluzji, podobnie zresztą jak sztuka Dalego. Dupieuxowi do uchwycenia tego niewiele potrzeba. Wystarczy skromna, ale wymowna scenografia, doczepiony sztuczny wąs, dużo dziwnych rzeczy i ot, cała filozofia. Nawiasem mówiąc, nagle pojawiła się moda na ten temat - równolegle do kin wchodzi hollywoodzki "Daliland" z Dalim granym przez Bena Kingsleya. Ten film akurat zbiera fatalne recenzje, co innego zrealizowany znacznie skromniej "Daaaaaali!". Na festiwalu w Wenecji kilkukrotnie obiły mi się o uszy porównania tego filmu z "Dyskretnym urokiem burżuazji" Buñuela. To oznacza, że Dupieux trafił w sedno.

7/10