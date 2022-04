Słynący z ostrych żartów Gervais, autor i główny bohater hitowego serialu Netfliksa "After Life", ze Smitha, jego żony i oscarowej afery drwił już wcześniej. I dał do zrozumienia, że bawi go to, że łysienie plackowate, z powodu którego Jada Pinkett Smith goli głowę, stało się nagle najgorszą chorobą na świecie. To właśnie z fryzury żony Smitha zażartował podczas oscarowej gali Chris Rock. Stwierdził, że łysa głowa Jady to pewnie efekt przygotowań do roli w filmie "GI Jane 2" i że on nie może się już doczekać tej produkcji.

Ricky Gervais podczas niedawnego czatu wideo z fanami przyznał, że na miejscu Chrisa Rocka wybrałby inny żart - zakpiłby z "chłopaka" Jady, czyli Augusta Alsiny, z którym żona Smitha romansowała, podobno za pozwoleniem męża. Gervais dodał też, że łysienie Jady Pinkett Smith określano w mediach jako niepełnosprawność i jemu w to graj. "Cóż, mi też ubywa włosów. Mogę więc teraz zaparkować przed Tesco na parkingu dla niepełnosprawnych. Łysieję, a do tego jestem gruby. Toż to choroba" - stwierdził.

Teraz twórca i gwiazdor serialu "After Life" dał do zrozumienia, że na miejscu fanów Smitha nie martwiłby się tym, że ich idol dostał zakazem wstępu na oscarowe gale. Zdaniem Gervais Akademia wcale nie będzie tak surowa, jak się zdaje i "skróci wyrok". "Smith wyjdzie po sześciu latach za dobre sprawowanie" - zakpił.

Will Smith: Akceptuję i respektuję decyzje Akademii

Rada Gubernatorów Akademii zadecydowała w piątek, że Will Smith przez najbliższe 10 lat nie będzie mógł uczestniczyć w gali wręczenia Oscarów ani w żadnym wydarzeniu organizowanym przez Akademię.

"94. gala rozdania Oscarów miała być uczczeniem wielu osób w naszej społeczności, które wykonały w zeszłym roku niesamowitą pracę" - poinformowali w oświadczeniu prezes Akademii Sztuki i Nauki Filmowej David Rubin i dyrektor naczelna Dawn Hudson. "Te chwile zostały przyćmione przez niedopuszczalne i szkodliwe zachowanie, jakie na scenie zademonstrował pan Smith" - dodali.



Aktor z pokorą przyjął nałożoną na niego karę. "Akceptuję i respektuję decyzję Akademii" - oświadczył Smith.

Will Smith rezygnuje z członkostwa w Akademii

Wcześniej Will Smith zrezygnował z członkostwa w Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

"Zdradziłem zaufanie Akademii. Pozbawiłem innych nominowanych i zwycięzców możliwości świętowania i bycia uhonorowanym za ich niezwykłą pracę" - przekazał Will Smith w opublikowanym oświadczeniu.

"Rezygnuję z członkostwa w Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej i zaakceptuję wszelkie dalsze konsekwencje, które Rada uzna za stosowne" - dodał aktor.

Smith w swoim oświadczeniu napisał również: "Lista tych, których skrzywdziłem, jest długa".



"Obejmuję Chrisa, jego rodzinę, wielu moich drogich przyjaciół i bliskich, wszystkich, którzy byli na widowni lub w domu" - napisał Will Smith w tekście opublikowanym przez branżowy magazyn "Variety".

Will Smith "jest legendą" 1 / 12 fot. Junko Kimura Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

