Na co choruje Jada Pinkett-Smith?

Alopecia areata, czyli łysienie plackowate, na które cierpi Jada Pinkett-Smih jest chorobą autoimmunologiczną objawiającą się utratą włosów na głowie, a także innych miejscach na ciele. Bywa, że włosy odrastają, ale zdarza się, że nie wracają nigdy.



Naukowcy i lekarze nie znają przyczyny tej choroby. Nie ma na nią również jedynej skutecznej terapii. Według danych organizacji The American Hair Loss Association z 2017 roku dotyka ona 2 proc. światowej populacji.





Jada Pinkett-Smith nie traci pogody ducha

W tej chwili mogę jedynie się śmiać. Wszyscy wiecie, że walczę z łysieniem plackowatym i pewnego dnia, znienacka... Spójrzcie na tę linię, o tutaj powiedziała Jada.

Gwiazda śmiała się, przeciągając palec po swoim ogolonym skalpie. Później wyznała:



A więc [ta linia - przyp. red.] po prostu się pojawiła i raczej trudno będzie mi ją ukryć. Pomyślałam, że podzielę się tym z wami, żebyście nie zadawali pytań.

Jada robi, co może, by nie pozwolić chorobie na odebranie jej dobrego nastroju. Nauczyła się postrzegać swoje schorzenia jako coś pozytywnego. Stwierdziła w żartach, że w miejscu na jej głowie, w którym widnieje teraz łysa plama, w przyszłości przyklei sobie cyrkonie.



Zrobię sobie małą koronę zażartowała.

Nagranie zostało opatrzone opisem, w którym aktorka stwierdziła, że postanowiła zamieści post, żeby uniknąć plotek.



Muszę opowiedzieć o mojej głowie, żeby nikt nie myślał, że przeszłam operację mózgu napisała.

Jada Pinkett-Smith obrażona przez prowadzącego Oscary!

Chris Rock zażartował z aktora oraz jego żony, Jady Pinkett Smith . Komik odniósł się do wyglądu aktorki, stwierdzając, że mogłaby wystąpić w drugiej części "G.I. Jane" (w oryginalnym filmie z 1997 roku Demi Moore występuje z ogoloną głową). Dla jej męża było to zbyt wiele. Gwiazdor filmu "King Richard: Zwycięska rodzina" wówczas wstał i go spoliczkował.



"Nie mów tak o mojej żonie" - krzyczał wzburzony Smith. "To najlepszy wieczór w historii telewizji" - kontynuował niezrażony Rock.

Jada Pinkett Smith na niewybredny żart prowadzącego zareagowała zniesmaczoną miną. Przypomnijmy, że gwiazda cierpi na chorobę autoimmunologiczną zwaną alopecją. Atakuje ona mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów, a w konsekwencji całkowite łysienie.



O swoim schorzeniu opowiedziała publicznie pod koniec minionego roku.



