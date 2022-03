Oscary 2022: Nominacje i kontrowersje

"Psie pazury" otrzymały w tym roku aż dwanaście nominacji do Oscara. Produkcja Netfliksa powalczy o miano filmu roku, ma też szansę na triumf w tak prestiżowych kategoriach, jak: najlepsza reżyseria ( Jane Campion ), najlepszy scenariusz adaptowany ( Jane Campion ), najlepszy aktor ( Benedict Cumberbatch ), najlepsza aktorka drugoplanowa ( Kristen Dunst ) czy najlepszy aktor drugoplanowy ( Jesse Plemons i Kodi Smith-McPhee ). Ponadto doceniono ją za: najlepsze zdjęcia (Ari Wegner), najlepszą muzykę (Johnny Greenwood), najlepszy montaż (Peter Sciberras) i najlepszą scenografię oraz dźwięk.



Nominacja dla Campion oznacza, że Nowozelandka stała się pierwszą kobietą w historii, która więcej niż raz nominowana była do Oscara w kategorii "najlepsza reżyseria". Po raz pierwszy zaszczytu tego dostąpiła w 1994 roku, kiedy miała szansę na statuetkę Akademii za reżyserię "Fortepianu" .



Teraz jest faworytką w tej kategorii i wydaje się niemal pewne, że w nocy z 27 na 28 marca będzie miała powody do radości i zostanie trzecią kobietą docenioną w tej kategorii, po Kathryn Bigelow ( "The Hurt Locker. W pułapce wojny" ) i zeszłorocznym triumfie Chloé Zhao ( 'Nomadland" ).

Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

O dziesięć Oscarów powalczy "Diuna" Denisa Villeneuve'a . Filmowa adaptacja słynnej powieści science fiction Franka Herberta może zostać uhonorowana statuetką dla najlepszego filmu, a także za scenariusz adaptowany, zdjęcia (Greig Fraser), kostiumy, muzykę ( Hans Zimmer ), dźwięk, montaż, charakteryzację i fryzury, scenografię oraz efekty specjalne.

Po siedem nagród może trafić do "Belfastu" Kennetha Branagha i "West Side Story" Stevena Spielberga . Sześć szans na Oscary zyskał film "King Richard: Zwycięska rodzina" Reinaldo Marcusa Greena .



W gronie nominowanych w kategorii najlepszy film znaleźli się ponadto: "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego , "Nie patrz w górę" Adama McKaya , "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona , "Zaułek koszmarów" Guillermo del Toro oraz "CODA" Sian Heder , która w ostatnich dniach coraz częściej wymieniana jest jako największy rywal "Psich pazurów" w wyścigu o najważniejszą statuetkę.

W kategorii "najlepsza reżyseria" Jane Campion rywalizować będzie ze: Stevenem Spielbergiem ("West Side Story"), Kennethem Branaghiem ("Belfast"), Ryusuke Hamaguchim ("Drive My Car") i Paulem Thomasem Andersonem ("Licorice Pizza").

O miano najlepszej aktorki rywalizować będą: Jessica Chastain ( "Oczy Tammy Faye" ), Olivia Colman ( "Córka" ), Penélope Cruz ( "Matki równoległe" ), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") i Kristen Stewart ( "Spencer" ).

O Oscara dla najlepszego aktora powalczą zaś: Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!"), Will Smith ("King Richard: Zwycięska rodzina"), Benedict Cumberbatch ("Psie pazury") i Denzel Washington ("Tragedia Makbeta").

Polskie szanse na Oscara

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała "Sukienka" Tadeusza Łysiaka . Obraz, zrealizowany przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej, opowiada o młodej pracownicy motelu (granej przez Annę Dzieduszycką), która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn.



Wcielająca się w główną rolę Anna Dzieduszycka, choć nie jest profesjonalną aktorką, w filmie stworzyła poruszającą kreację. Na ekranie partnerują jej Dorota Pomykała oraz Szymon Piotr Warszawski .

Na Rhode Island International Film Festival w USA Anna Dzieduszycka, odtwórczyni głównej roli w filmie, otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu. "Sukienka" otrzymała też nagrodę Best Narrative Short na Atlanta Film Festival.



Wideo KFK na 45. FPFF: „Sukienka"

O statuetkę w tej kategorii powalczą też: "Ala Kachuu Take And Run" Marii Brendle, "On My Mind" Martina Strange-Hansena, "Please Hold" K.D. Davili oraz "The Long Goodbye" Aneila Karii.

Szansę na statuetkę ma też Janusz Kamiński , nominowany do Oscara za najlepsze zdjęcia za "West Side Story". Polak to dwukrotny zdobywca Oscara za filmy Stevena Spielberga "Lista Schindlera" i "Szeregowiec Ryan" .



O statuetkę w kategorii najlepsze zdjęcia powalczą również: Greig Fraser ("Diuna"), Dan Laustsen ("Zaułek koszmarów"), Ari Wegner ("Psie pazury"), a także Bruno Delbonnel ("Tragedia Makbeta").



Na zdjęciu: Janusz Kamiński i Steven Spielberg

Oscarowa gala znów będzie miała prowadzącego

Gala wręczenia statuetek odbędzie się w nocy z 27 na 28 marca (polskiego czasu) w hollywoodzkim Dolby Theatre. Jak poinformował w połowie stycznia prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich po trzech latach, kiedy uroczystość odbywała się bez prowadzącego, organizatorzy podjęli decyzję o przywróceniu jej tradycyjnej formuły.



Zadania podjęły się aktorki i komiczki Amy Schumer , Regina Hall i Wanda Sykes . Zanim panie zostały wybrane do poprowadzenia oscarowej gali, jej producent, Will Packer, przez kilka tygodni prowadził rozmowy z kandydatami i kandydatkami na gospodarza tegorocznej imprezy. Jednym ze scenariuszy na uatrakcyjnienie gali ma być trzyaktowa formuła, w której w każdej godzinie uroczystości widzowie show będą zabawiani przez innego prowadzącego.



Według "Hollywood Reporter" oglądalność gali oscarowej w 2021 r. - kiedy w kategorii najlepszy film zwyciężył "Nomadland" Chloe Zhao - spadła do 10,4 mln widzów, podczas gdy w 2020 r. - wygrana "Parasite" Bonga Joon-ho - wynosiła 23,6 mln widzów. ABC z pewnością ma nadzieję na odwrócenie tego trendu w bieżącym roku" - ocenił opiniotwórczy portal.



Skrócona gala powodem protestów

Nieco ponad miesiąc temu Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej podjęła kontrowersyjną decyzję w sprawie tegorocznej gali. W odpowiedzi m.in. na zarzuty, że ceremonia jest za długa, przez co z roku na rok ogląda ją coraz mniej widzów, Akademia postanowiła, że w tym roku nie zostanie pokazane na żywo wręczenie Oscarów w ośmiu kategoriach. W tym dla najlepszego filmu krótkometrażowego, gdzie nominowana została wspomniana "Sukienka" Tadeusza Łysiaka.



W gronie ośmiu "wykluczonych" kategorii oprócz tej dla najlepszego filmu krótkometrażowego znalazły się jeszcze następujące kategorie: krótkometrażowy film dokumentalny, montaż, charakteryzacja i fryzury, muzyka, scenografia, krótkometrażowy film animowany oraz dźwięk. Oscary w tych kategoriach zostaną wręczone na godzinę przed rozpoczęciem telewizyjnej transmisji z ceremonii. Przemówienia laureatów zostaną nagrane i wmontowane do późniejszej relacji na żywo.



Postanowienie Akademii nie spotkało się ze zrozumieniem. Wręcz przeciwnie, trwa zażarta bitwa o przywrócenie wspomnianych ośmiu kategorii do transmisji na żywo. Choć do gali pozostało już tylko kilkadziesiąt godzin, osoby związane z branżą filmową wciąż mają nadzieję na to, że kontrowersyjną decyzję uda się cofnąć. Pod petycją w tej sprawie, skierowaną w formie listu otwartego do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, podpisało się już ponad 350 twórców.



Krytykują ją ponadto legendy kina, m.in. Steven Spielberg, James Cameron czy Guillermo del Toro. Laureat Oscara, realizator dźwięku Tom Fleischman na jej skutek zrezygnował nawet z członkostwa w Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej



Z kolei nominowana do Oscara Jessica Chastain zapowiedziała, że najprawdopodobniej nie pojawi się na słynnym oscarowym czerwonym dywanie. Aktorka zamierza być wtedy w Dolby Theatre i obserwować wręczenie Oscarów m.in. w kategorii dla najlepszej charakteryzacji i fryzur, gdzie faworytem jest Szansę film "Oczy Tammy Faye" , w którym zagrała główną rolę.

Sporo kontrowersji wzbudziła również wypowiedź Rachel Zegler , która kilka dni temu oznajmiła, że nie pojawi się na ceremonii rozdania Oscarów, bo... nie dostała zaproszenia. Sytuacja była dziwna, bo musical "West Side Story", w którym zagrała główną rolę, zdobył aż siedem nominacji do tej prestiżowej nagrody. Organizatorzy imprezy, zgodnie z sugestiami internautów, poszli jednak po rozum do głowy i naprawili to rażące niedopatrzenie. Aktorka nie tylko pojawi się na gali, ale też będzie pełnić funkcję prezenterki.

W tym zacnym gronie znaleźli się w tym roku również m.in. Bill Murray , Elliot Page , Jennifer Garner , Tiffany Haddish , Lady Gaga , Zoë Kravitz , Kevin Costner , Anthony Hopkins , Daniel Kaluuya , Rami Malek i Lupita Nyong'o .



Oscary 2022: Gdzie obejrzeć?

Wzorem lat ubiegłych, w Polsce 94. galę oscarową będzie można obejrzeć wyłącznie w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online.

Podobnie jak w zeszłym roku studio oscarowe na CANAL+ PREMIUM poprowadzą wybitni znawcy filmu: dziennikarka i felietonistka, prowadząca program "Aktualności filmowe+" w CANAL+ - Karolina Korwin Piotrowska oraz Błażej Hrapkowicz - krytyk filmowy i prezenter, prowadzący "Kino mówi" w Ale kino+ i współprowadzący "Aktualności filmowych+".

Transmisja z gali, którą otworzy o godz. 2:00 półgodzinna relacja z czerwonego dywanu, potrwa do godz. 5:00.



Nominacje do Oscarów 2022:

Najlepszy film:

"Belfast"

"CODA"

"Nie patrz w górę"

"Drive My Car"

"Diuna"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Licorice Pizza"

"Zaułek koszmarów"

"Psie pazury"

"West Side Story"

Najlepszy reżyser:

Jane Campion - "Psie pazury"

Steven Spielberg - "West Side Story"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi - "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Najlepsza aktorka:

Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

Olivia Colman - "Córka"

Penélope Cruz - "Matki równoległe"

Nicole Kidman - "Being the Ricardos"

Kristen Stewart - "Spencer"

Najlepszy aktor:

Javier Bardem - "Being the Ricardos"

Andrew Garfield - "Tick, Tick... Boom!"

Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Benedict Cumberbatch - "Psie pazury"

Denzel Washington - "Tragedia Makbeta"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Jessie Buckley - "Córka"

Ariana DeBose - "West Side Story"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Psie pazury"

Aunjanue Ellis - "King Richard: Zwycięska rodzina"



Najlepszy aktor drugoplanowy:



Ciarán Hinds - "Belfast"

J.K. Simmons - "Being the Ricardos"

Troy Kotsur - "CODA"

Jesse Plemons - "Psie pazury"

Kodi Smit-McPhee - "Psie pazury"



Najlepszy scenariusz oryginalny:



"Belfast" - Kenneth Branagh

"Nie patrz w górę" - Adam McKay, David Sirota

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Zach Baylin

"Licorice Pizza" - Paul Thomas Anderson

"Najgorszy człowiek na świecie" - Eskil Vogt, Joachim Trier

Najlepszy scenariusz adaptowany:

"CODA" - Sian Heder

"Drive My Car" - Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe

"Diuna" - Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

"Córka" - Maggie Gyllenhaal

"Psie pazury" - Jane Campion

Najlepszy film międzynarodowy:

"Drive My Car" (Japonia) - Ryusuke Hamaguchi

"Przeżyć" (Dania) - Jonas Poher Rasmussen

"To była ręka Boga" (Włochy) - Paolo Sorrentino

"Lunana: a yak in the classroom" (Bhutan) - Pawo Choyning Dorji

"Najgorszy człowiek na świecie" (Norwegia) - Joachim Trier

Najlepsza pełnometrażowa animacja:

"Nasz magiczne Encanto" - Jared Bush and Byron Howard

"Przeżyć" - Jonas Poher Rasmussen

"Luca" - Enrico Casarosa

"Mitchellowie kontra maszyny" - Mike Rianda

"Raya i ostatni smok" - Don Hall, Carlos López Estrada

Najlepszy pełnometrażowy dokument:



"Chiński sen"

"Attica"

"Przeżyć"

"Summer of Soul"

"Ogniem pisane"



Najlepsze zdjęcia:

"Diuna" - Greig Fraser

"Zaułek koszmarów" - Dan Laustsen

"Psie pazury" - Ari Wegner

"Tragedia Makbeta" - Bruno Delbonnel

"West Side Story" - Janusz Kaminski

Najlepszy montaż:



"Nie patrz w górę" - Hank Corwin

"Diuna" - Joe Walker

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Pamela Martin

"Psie pazury" - Peter Sciberras

"Tick, Tick... BOOM!" - Myron Kerstein, Andrew Weisblum

Najlepsza muzyka:

"Nie patrz w górę" - Nicholas Britell

"Diuna" - Hans Zimmer

"Nasze magiczne Encanto" - Germaine Franco

"Matki równoległe" - Alberto Iglesias

"Psie pazury"- Jonny Greenwood



Najlepsza piosenka:

"Be Alive" - "King Richard: Zwycięska rodzina" (muzyka i słowa: Beyoncé i DIXSON)

"Dos Orugutas" - "Nasze magiczne Encanto" (muzyka i słowa: Lin-Manuel Miranda)

"Down to Joy"- "Belfast" (muzyka i słowa: Van Morrison)

"No Time to Die" - "Nie czas umierać" (muzyka: Billie Eilish, słowa: Billie Eilish i Finneas O'Connell)

"Somehow you do" - "Four Good Days" (muzyka i słowa: Diane Warren)

Najlepsze kostiumy:

"Cruella" - Jenny Beavan

"Cyrano" - Massimo Cantini Parrini

"Diuna" - Jacqueline West, Bob Morgan

"Zaułek koszmarów" - Luis Sequeira

"West Side Story" - Paul Tazewell



Najlepsza scenografia:

"Diuna" - Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

"Zaułek koszmarów" - Tamara Deverell, Shane Vieau

"Psie pazury" - Grant Major, Amber Richards

"Tragedia Makbeta" - Stefan Dechant, Nancy Haigh

"West Side Story" - Adam Stockhausen, Rena DeAngelo

Najlepsza charakteryzacja:

"Książę w Nowym Jorku 2"

"Cruella"

"Diuna"

"Oczy Tammy Faye"

"Dom Gucci"

Najlepszy dźwięk:

"Belfast"

"Diuna"

"Psie pazury"

"Nie czas umierać"

"West Side Story"

Najlepsze efekty wizualne:

"Diuna"

"Free Guy"

"Nie czas umierać"

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

"Spider-Man: Bez drogi do domu"



Najlepszy film krótkometrażowy:

"Sukienka"

"Ala Kachuu - Take and Run"

"The Long Goodbye"

"On My Mind"

"Please Hold"



Najlepsza krótkometrażowa animacja:

"Kwestia smaku"

"Bestia"

"Boxballet"

"Rudzik Rudzia"

"The Windshield Wiper"

Najlepszy krótkometrażowy dokument:

"Niech mnie usłyszą"

"Zaprowadź mnie do domu"

"The Queen of Basketball"

"Trzy piosenki dla Benazir"

"Kiedy byliśmy łobuzami"